Ordenan a compañía penitenciaria GEO pagar 23 millones de dólares por salarios a migrantes detenidos

GEO fue acusada de administrar sus centros de detención en Washington a expensas de los detenidos

Un jurado obligó a la empresa pagar 17,3 millones de dólares en salarios atrasados a más de 10,000 reclusos Una compañía penitenciaria privada deberá pagar más de 23 millones de dólares como parte de una serie de demandas en las que se le acusó de administrar sus centros de detención en el estado de Washington a expensas de los migrantes detenidos, informó la agencia de noticias The Associated Press. El juez federal de distrito Robert Bryan ordenó el martes a GEO Group pagar 5,9 millones de dólares de sus ganancias al estado de Washington. Bryan señaló que ese fue el monto con el que la compañía se enriqueció injustamente desde 2005 al pagarles un dólar diario a los detenidos que se ofrecían a realizar tareas de cocina y limpieza, en lugar del salario mínimo establecido por el estado. Migrantes detenidos que fueron explotados laboralmente recibirán pagos retrasados El fallo se produjo apenas tres días después de que un jurado ordenó el viernes pasado a la empresa pagar 17,3 millones de dólares en salarios atrasados a los más de 10,000 migrantes reclusos y exreclusos del centro de detención del Noroeste, en Tacoma. “Este es un triunfo histórico para los derechos de los trabajadores y la dignidad humana básica”, manifestó el secretario de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado por escrito. Se presume que GEO apelará la decisión. La compañía, que no respondió a emails de The Associated Press en busca de comentarios, ha recibido permiso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) para suspender su programa de empleo para detenidos hasta que se realice la apelación, según documentos de la corte. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

¿Cuántos migrantes recibieron menos dinero? Ferguson presentó la demanda en contra de GEO Group en 2017, asegurando que la compañía —con sede en Florida— había lucrado injustamente al operar el Programa de Trabajo Voluntario en el centro de detención. De otra manera, se habría tenido que contratar a trabajadores locales para realizar las labores que llevaban a cabo los detenidos, aseguró Ferguson, que es demócrata. Abogados privados también presentaron ese año una demanda a nombre de los detenidos en busca de que les pagaran sueldos atrasados. El juez, que rechazó diversos intentos de GEO para desestimar las demandas, consolidó los casos con vistas al juicio. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

Pero, ¿cuánto es el salario mínimo estatal? El primer proceso concluyó en junio sin que el jurado alcanzara una decisión. El segundo terminó la semana pasada después de que el jurado determinara que GEO debió pagar el salario mínimo estatal, actualmente de 13,69 dólares por hora, y otorgar remuneración retroactiva. Los abogados de GEO dejaron entrever que las demandas eran un ataque con motivos políticos contra su negocio. El estado de Washington sabía desde hace tiempo del programa de trabajo para detenidos, pero no presentó la demanda hasta 2017 en medio del furor causado por las políticas de inmigración del entonces presidente Donald Trump. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

¿El estatus migratorio influye en el salario? La compañía sostuvo que los detenidos no eran empleados de acuerdo a la Ley de Salarios Mínimos de Washington. Incluso si lo hubieran sido, señaló la compañía, sería ilegalmente discriminatorio que Washington le exigiera a GEO pagar el salario mínimo cuando el estado no les paga el salario mínimo a los presos que trabajan en las prisiones o centros de detención de la entidad. La definición de “empleado” según la ley de salarios mínimos de Washington es ambigua e incluye a cualquier persona a la que un empleador le permita trabajar sin importar su estatus migratorio o laboral. La ley establece que los residentes de “un centro de detención “estatal, de condado o municipal” no tienen derecho al salario mínimo por el trabajo que realicen. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

Una de las cárceles de inmigración más grandes del país El centro de detención de GEO no encaja en esa definición al ser una instalación privada con fines de lucro y no una “estatal, de condado o municipal”, arguyeron los abogados a nombre del estado y de los detenidos. El centro de detención del Noroeste retiene a personas bajo custodia en lo que el gobierno federal decide sobre su deportación o revisar su estatus migratorio. El lugar tiene capacidad hasta para 1.575 detenidos, lo que lo convierte en una de las cárceles de inmigración más grandes del país, aunque su población se redujo considerablemente durante la pandemia. En el primer juicio, GEO reconoció que pudo haberle pagado más a los detenidos de haberlo querido. En 2018, la compañía tuvo ganancias por 18,6 millones de dólares con la instalación. Le habría costado 3,4 millones pagar el salario mínimo a los detenidos. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

Corte Suprema deja sin Green Card a miles de inmigrantes Por otro lado, la Corte Suprema deja sin Green Card a miles de inmigrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y es que este lunes rechazó un fallo del Tribunal Federal del Octavo Circuito en el caso Sánchez contra Mayorkas, al tiempo en que ratificó su propio dictamen. En junio, el Tribunal Supremo de Justicia ya había determinado que los beneficiarios del TPS, es decir, jóvenes que entraron a Estados Unidos sin autorización, no podían solicitar la residencia legal o ‘green card. Con esta decisión, no solo dejaron sin la oportunidad de una residencia permanente a miles de inmigrantes, sino que hicieron más urgente una reforma migratoria, dijo Helena Olea, de la coalición proinmigrante Alianza Américas. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

Corte Suprema deja sin Green Card a miles de migrantes Este martes, Olea ofreció una entrevista a la agencia EFE en la que aseguró que esto tendrá un “impacto importante para personas que ingresaron de manera no autorizada, que se benefician de estatus TPS y luego, como resultado de matrimonio con un residente o ciudadano, buscan cambiar estatus migratorio”. “Esa es la gran debilidad del TPS. Tiene a las personas en un limbo migratorio. Pueden trabajar, tienen garantía de que no serán deportadas siempre y cuando no cometan crímenes. Pero no hay un camino para la residencia permanente”, apuntó Olea. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

Beneficiario del TPS en el limbo En efecto, aunque los inmigrantes bajo protección del TPS pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, no pueden optar por algo más, ni la residencia permanente, ni la ciudadanía. De hecho, si un día el Gobierno estadounidense decidiera retirarle la protección temporal a los inmigrantes de algún país, estos quedarían completamente desprotegidos. “Las condiciones en sus países de origen no mejoran, no pueden regresar y, en reconocimiento de ello, las sucesivas administración renuevan las designaciones de países para TPS. Pero no se resuelve la residencia .La única solución es la reforma legislativa”, indicó la activista. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.

Sin Green Card a miles de inmigrantes Olea explicó también que el Supremo ha sido claro en determinar que el estatus de protección temporal es precisamente eso un estatus de protección temporal y que no es válido como una forma de admisión legal en Estados Unidos. “Es interesante la distinción que hace la Corte entre ‘admisión’ y ‘estatus'”, dijo. Así que la activista apuntó que la soclución al problema sería una rápida aprobación de la reforma migratoria que tanto ha prometido el presidente Biden. “Esto nos recuerda, una vez más, la necesidad de una reforma migratoria y pone sobre la mesa si lo oportuno es buscar reforma integral o si más bien algunos de estos aspectos podrían resolverse con reformas parciales”, comentó. Archivado como: salarios de migrantes detenidos.