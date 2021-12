¿LES ALCANZA EL DINERO A LOS CIUDADANOS?

Algunas personas reaccionaron ante esta noticia y Evelia Domingo, dijo que a pesar de ganar 14 dólares la hora, no le queda para gastos más allá de todas las facturas que debe pagar cada mes de sus servicios y otras cosas más que se le acumulan con gastos de su familia para que todos puedan subsistir cada día con comida y ropa.

De manera textual dijo con un traductor: “Me gustaría salir y llevar a mi familia, pero no puedo porque no tengo suficiente dinero para nada que no sean gastos del hogar. No me gusta ir de compras porque veo cosas que quiero pero que no puedo pagar”. Archivado como: Salario mínimo aumentará