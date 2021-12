¿Quién se quedará con la propiedad?

Después se le preguntó sobre lo que todo mundo esperaba saber y de manera directa, firme y sin titubeos, Gerardo Fernández reveló qué pasará con el rancho de El Rey, conocid como Tres Potrillos y quién se quedará con él: “El rancho es de los tres y va a seguir siendo la casa de toda la gente que quiera conocer por eso es el hecho de que mi papá aquí quedará para el que quiera venir a visitar a mi papá aquí es la casa de toda la gente, dijo mientras estaba al volante de su camioneta después del entierro.

Pero luego del rancho Tres Potrillos se le cuestionó sobre los planes a futuro para la familia, así como un supuesto homenaje o producciones en honor a Vicente Fernández y esto fue lo que dijo: "Todos los homenajes son bonitos, pero mas yo no soy de homenajes, no me gusta salir en… ahorita por cortesía, yo sé que tienen todo el tiempo aquí, digo me paro, pero a mí ni siquiera me gusta hablar. Al pedirle detalles sobre un disco, fue tajante al decir que: "De eso no me meto yo".