Tras darse a conocer el video, las opiniones de los usuarios de internet no se hicieron esperar, y la mayoría coincidía en que la actitud del sacerdote hacía la menor no tiene ninguna justificación, como lo señala la usuaria Mía Rojas, quien exigió respeto para los niños y jóvenes.

Sacerdote humilla a quinceañera. El no confesarse le constó muy caro a una quinceañera que en el año 2015 recibió un regaño del padre que oficiaba la misa en la parroquia de Peto, en el municipio de Tahdziú al sur Yucatán. El video de la agresión se hizo viral en redes sociales y causó la indignación de los usuarios

El usuario Ѕlamdarkside comentó que: “Ellos los sacerdotes) no se pueden controlar porque son seres inmundos. La usuaria de nombre Sara Isabel dijo: “Qué modales y que trato de esos personajes. Esto es vergonzoso”, fueron algunos de los comentarios que realizaron tras ver el video donde el sacerdote humilla a la quinceañera.

Para otros la actitud del padre merecía ser castigada, y algunos refirieron que hasta a los golpes hubieran llegado, como Marcos Aguilar, quien molesto señaló en los comentarios de Youtube lo siguiente: “Que pedo con los papás de la muchacha, yo me levanto y le rompo el hocico al disque sacerdote ese”.

Azael Mejes posteó: “Indignado mil!! Realicemos una marcha para que se hagan valer sus derechos. Lore Rivera, expresó: “Eso no es ser católico, reprobable la actitud del “sacerdote”, quisiera q lo trajeran aquí a Morelos para ver si puede hacer eso, ni como madre dejaría q la tocaran así aunque fuera el mismo papa”.

Quien compartió su opinión fue Javier Pérez, quien en los comentarios del video que alcanzó ya las 175,595 vistas, también escribió: “le gustaron las pestañas al padre. Y la chica no se las quiso prestar”, “lo que le está diciendo es que por más que se ponga pestañas y se arregle, le gustan más los hombres”, fue otro de los comentarios.

Otros manifestaron que la actitud del sacerdote en la misa de la quinceañera fue porque quería ponerse sus pestañas, como la usuaria Alicia Meza que escribió: “Jajajaja no le pegó, el padrecito quería quitarle las pestañas para usarlas él en alguna pastorela, sé de uno que se viste de mujer cuando se va a su casita de campo”

Sacerdote humilla a quinceañera: Piden que lo denuncien

Yraima Camacho Durán, exhortó a los padres de la quinceañera a denunciar la humillación del presbítero:”Que abusoooo espero que los padres de la niña hayan procedido con denunciar”. Carlos Tapia remarcó: “La mejor arma de la iglesia: la culpabilidad, el miedo y el castigo… necesitan imponerse y amenazar. Abramos los ojos!”.

Otros, como el usuario Presufacil, les “caló” tanto el video que hasta pidieron encontrase al sacerdote en su camino:

“Dios… No pasa delante de mi… Por favor Dios… Dame esa oportunidad”. Felipe Justo también se mostró indignado, “para los padres de esta adolescente les digo … No hay peor ciego que el que no quiere ver y de seguro todavía pagaron y se disculpado con él”.