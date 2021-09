Las autoridades han dicho que el religioso no solo hacía eso con el dinero sino que también organizaba orgías junto a su pareja, que fue identificada en las investigaciones como Alessio Regina.

Además, los policías dijeron haber encontrado rastros de consumo de cocaína. Todo esto no lo habría logrado sin dinero, por lo cual se le acusa de un retiro de 40 mil euros de la cuenta de la curia. Archivado como: Sacerdote gasta limosnas

Tras obtener todas estas pruebas, el sacerdote recibió su ‘castigo’. De manera inmediata la iglesia lo separó de su cargo y pronto dejó de ser padre y ahora además de la condena penal recibirá la de sus feligreses que ya no creerán más en él.

Pero este no es el único caso de un religioso que se ve involucrado en un delito sexual. A finales del mes pasado se informó que un pastor se habría aprovechado de su jerarquía en el templo.

De acuerdo con el referido medio, el acusado fue descrito como el pastor quien ha sido presidente de una iglesia ubicada en la cuadra 3600 de Vegas Drive durante más de 20 años. No se proporcionaron más detalles sobre su arresto.

Aunque la iglesia no está identificada en el comunicado de prensa emitido por la Policía Metropolitana de Las Vegas, Google Street View muestra el nombre del pastor Fermín Rangel en un letrero que identifica al Centro Cristiano Bethel localizado en la esquina de Vegas y Rancho, detalló News 3 LV.

Su próxima comparecencia en la corte está programada para el 4 de noviembre. La Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que los detectives creen que podría haber otras víctimas que no se han presentado para realizar sus denuncias.

Las condiciones de la fianza incluyen que el pastor Fermín Rangel debe permanecer bajo monitoreo electrónico y no puede tener ningún contacto con la presunta víctima ni cualquier otro menor de edad.

Pidieron que cualquier persona que tenga información sobre el pastor Fermín Rangel debe comunicarse con la unidad de delitos sexuales del departamento al (702) 828-3421 o, si quiere permanecer en el anonimato, a través de Crime Stoppers al (702) 385-5555.

El diario 8 News Now reseñó que el nombre del pastor parece que ya fue removido de un letrero en la iglesia, aunque las letras todavía son visibles. 8 News Now intentó hablar con los empleados de la iglesia y los feligreses, pero solo dijeron que estaban al tanto de la situación y no tenían otros comentarios.