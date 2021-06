Los ingresos determinan la elegibilidad y no todos han recibido (o recibirán) el tercer cheque de 1,400 dólares. Este tercer cheque de estímulo, al igual que los dos anteriores, está destinado a estimular la economía de Estados Unidos, a que los consumidores gasten su pago directo en efectivo, potencialmente en artículos no esenciales.

Sacarle provecho al tercer cheque. La pandemia del covid-19 interrumpió la economía y destrozó la vida de miles de personas y familias. Millones perdieron sus trabajos o perdieron beneficios en sus empleos. Hoy en día, una cantidad incalculable de consumidores aún no puede satisfacer sus necesidades financieras personales más básicas.

Sin embargo, solo puede hacer una cierta cantidad de retiros antes de que se le aplique una tarifa, lo que limita la accesibilidad de su cajero automático. Y, debido a que las tasas de interés son variables, es posible que el interés que gane hoy no sea el mismo que lo que gane mañana.

Las cuentas de alto rendimiento no solo le ofrecen un lugar estable para almacenar su cheque de estímulo, sino que gracias a las tasas de interés más altas, su dinero crece mucho más rápido que con una cuenta tradicional.

Muchos bancos y uniones de crédito ofrecen cuentas de ahorro de alto rendimiento. Las cuentas en línea generalmente ofrecen tasas de interés más altas que las ubicaciones de los bancos tradicionales. No importa cuánto dinero tenga que depositar, puede ahorrar dinero extra con las opciones de ahorro de alto rendimiento de Credible.

Su dinero está seguro porque las cuentas de alto rendimiento están aseguradas por la FDIC hasta por $ 250,000. Podrás recuperar tu dinero en efectivo siempre que lo necesites. La mayoría de las cuentas de ahorro de alto rendimiento no tienen cargos de mantenimiento adjuntos, como cargos por depósitos mínimos o por mantener un saldo mínimo en la cuenta.

El cheque de estímulo de 1.400 dólares es una recompensa en efectivo bastante generosa. Y si bien una cuenta de ahorros de alto rendimiento puede crecer exponencialmente, también hay otras opciones de inversión a considerar. Pero recuerde, no todas las inversiones generan dinero y usted podría perder sus $ 1,400, así que elija sabiamente dónde invierte su dinero de cheque de estímulo.

Sacarle provecho al tercer cheque: con pocos dólares

Ese dividendo puede ser solo de unos pocos dólares por acción, pero cuantas más acciones posea, mayores serán sus dividendos.

Invierta dinero en su educación. Tal vez haya dejado de regresar a la escuela, pero con el dinero adicional del estímulo, puede ser el momento de participar.

Por supuesto, no obtendrá dividendos ni intereses sobre los $ 1,400, pero invertirá en su futuro, y eso no tiene precio. Si aún no tiene una cuenta de ahorros de alto rendimiento, ahora es un excelente momento para abrir y comenzar a invertir en una. Su dinero de estímulo federal podría estar bien servido en uno, y puede ayudar si necesita hacer un pago de hipoteca, ayudar a liquidar tarjetas de crédito, un préstamo para automóvil o un préstamo inmobiliario.