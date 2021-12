Los amigos, no se sabe si en su sano juicio o embriagados son captados en el video aferrados al ataúd de Erick Cerdeño mientras varias personas intentan retirarlos del mismo, pero con el féretro ya abierto, toman el cadaver del joven de 21 años para montarlo a una motocicleta.

Tras darle una vuelta en motocicleta a buena velocidad, el cadaver de Erick Cerdeño no fue devuelto de inmediato a su ataúd, pues los amigos lo dejaron en el suelo un rato, mientras otro familiar logra recostarse junto al cuerpo en lo que aguardan para volver a depositarlo al féretro.

¿RESUCITÓ ENTRE LOS MUERTOS? Un extraño caso en la India, sorprendió a la población e hizo que los medios de comunicación prestaran atención. Un hombre fue declarado muerto por los médicos forenses, quienes aseguran después de varias revisiones su corazón ya no latía y por ende, decidieron llevarlo a la morgue.

Un joven hindú, sufrió un fuerte accidente al ser atropellado por una motocicleta en Moradabad y rápidamente, fue llevado de emergencia al hospital de la zona donde los médicos habían informado que las heridas que tenía eran bastante delicadas por lo que ‘falleció’ en el instante y su cuerpo, fue trasladado al área de la morgue donde el médico forense lo había colocado en un congelador, según The Sun.

The Economic Times, aseguró que la policía debía presentar una ‘panchnama’ o documento, firmado por miembros de la familia después de identificar el cuerpo y aceptar una autopsia, por lo que su cuñada fue la persona en aceptar entrar a ver a Srikesh Kumar al morgue y firmar el documento para que se le hiciera el estudio pertinente, para saber las causas de su fallecimiento.

Hombre despierta morgue India: ¿Y las autoridades?

Al hacer público el video y convertirse en viral, el Dr. Shiv Singh, quien es el superintendente médico jefe de Moradab, dijo que el médico que estaba a cargo del hombre atropellado había hecho los exámenes correspondientes y estaba seguro que su corazón no latía, sus signos vitales eran inexistentes y por ende, debían declararlo muerto.

“El oficial médico de emergencia había visto al paciente a las 3 a.m., y no había latidos del corazón. Había examinado al hombre varias veces.”, informó el médico jefe de Morabad y que dejaba en claro, que el forense había determinado que se encontraba muerto el sujeto debido a que no se presentaron latidos en el corazón. Archivado como: Abren ataúd para sacar cadaver y montarlo a motocicleta