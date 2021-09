Adamari López debuta como jueza en ‘Así se Baila’

Una de las parejas más esperadas en ‘Así se Baila’ a la que Adamari López criticó fue la de Lorenzo Méndez, por lo que la boricua no se contuvo diciendo: “Me hicieron bailar, Lorenzo me pareciste ágil, divertido, con fuerza me transmitiste un montón, igual Yess, me pareció que son una pareja muy linda, que pueden ir mucho más allá de la amistad que tienen porque hay mucha conexión ahí…”, comenzó diciendo la boricua.

“Me gustó el trabajo de piernas, el trabajo de brazos, creo que van a ser una pareja también que van a poner una barra muy alta y que nos van a seguir sorprendiendo semana tras semana, madre mía… ¿qué voy a hacer? Buena semana para conocerlos a todos y ver qué proponen para la pista de baile para luego pedirles más y más…”, expresó Adamari López a Lorenzo Méndez.