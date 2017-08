Waffles gratis hoy

¡Hoy es el Día Nacional del Waffle!, y como siempre, aquí te tenemos las mejores ofertas para que disfrutes de este día de la forma más económica.

Happy #NationalWaffleDay for those who would like to pregame National Waffle Week 3/3 – 3/9! pic.twitter.com/SBbKji8EPD — Waffle House (@WaffleHouse) August 24, 2017

Dylan’s Candy Bar está ofreciendo el 25 por ciento de descuento en todos los productos marca Belgian Boys.

Happy #NationalWaffleDay! Make your own waffle bar at our Third Ave NYC and Chicago stores, 11-2 with @Belgianboys pic.twitter.com/gGlaVM0irj — DylansCandyBar (@DylansCandyBar) August 24, 2017

Eggloo ofrece toppings gratis en sus conos.

B.Too. tiene todos los waffles a mitad de precio.

Iron Roost te da $1 de descuento en todos los waffles.

A pastry so bold and flavorful, yet approachable to all.

Today we celebrate, the might, the tasty. THE WAFFLE. #NationalWaffleDay pic.twitter.com/G94xKRRbK6 — HuddleHouse (@HuddleHouse) August 24, 2017

Estos son solo algunos de los restaurantes que tienen descuentos en este dulce día. Consulta tus restaurantes o ‘foodtrucks’ favoritos y disfruta del Día Nacional del Waffle.

