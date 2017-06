Solo un chef nota esto en un restaurante

Cuando los directores de cine ven una película, no notan lo mismo que tú. Ellos se fijan en como han sido grabadas las escenas, como han sido editadas y en la calidad de los efectos especiales. Lo mismo pasa con los chefs. Ellos entran a un restaurante y ven lo que nosotros no vemos.

Los chefs no solo le ponen atención al menú o al camarero, ellos notan los detallas que a nosotros se nos escapan. Las bombillas y hasta los platos en los que les sirven son ejemplos de estos detalles. Sigue leyendo y quizás tú podrás notar estas cosas la próxima vez que salgas a comer.

Wife bought a new lightbulb. It’s cool.💡#lightbulb #homedecor A post shared by Nathan West (@theycallhim__west) on Sep 20, 2016 at 4:30pm PDT

Las bombillas

“Creo que lo más difícil de hacer es apagar el ‘cerebro del trabajo’ para poder ser un invitado en el restaurante de alguien más. Lo primero que siempre noto son las bombillas que necesitan ser cambiadas. Puedo saber que me la estoy pasando bien cuando no oigo mis propias alarmas de restaurante y puedo ser un invitado casual” dice Renee Erickson del restaurante The Walrus and the Carpenter, en Seattle, Washington.

La rapidez del servicio

“Se podrá oír extraño, pero no soy fanático de los menús largos que duran de 3 a 4 horas. Me gusta comer rápido y por eso la rapidez del servicio siempre es algo que noto. Todo lo malo que podría ocurrir en un restaurante, lo he visto. En realidad no pido mucho cuando salgo a comer. Yo entiendo todo lo que está haciendo el equipo alrededor de mi para crear una buena experiencia”, dice Gregory Gourdet del restaurante Departure (Denver, CO y Portland, OR).

El agua

“Yo siempre noto el agua. Quiero que el agua sea fácilmente accesible si es un lugar de servicio rápido o me gusta que mi camarero me la ofrezca en la mesa. No hay nada peor que tener sed, no tener agua y tener que estar viendo al camarero para que traiga más”, dice Josh Kulp del restaurante Honey Butter Fried Chicken en Chicago, Ilinois.

Midtown, New York (Skylight Dinner) A post shared by @restaurant_bathrooms on Nov 22, 2015 at 12:35pm PST

Los baños

“Si es un lugar pequeño, el baño debe estar impecable. Si es un restaurante caro, espero que sea algo extraordinario. Debería oler como un cuarto de lujo. La decoración llamativa y los espejos son buenos también. Me gusta meterme a la cocina si se puede. Ver pisos limpios y trabajadores ocupados son detalles importantes en un restaurante. Hay tantos restaurantes buenos que solo cobran $15 por plato y tienen todo esto. También hay muchos restaurantes caros que no lo hacen” dice Emily Seaman del restaurante Dizengoff NYC.

El entusiasmo

“Cuando salgo a comer, siempre busco entusiasmo y seguridad. Se puede sentir casi en el momento en el que entro y cuando veo que hay personas seguras y entusiasmadas trabajando, sé que voy a pasar un buen rato”. Michael Scelfo, Alden & Harlow (Cambridge, MA).

Los trabajadores estresados

“Siempre me siento frente a la pared para no tener que ver a todas las personas estresadas. ¿Están siendo ineficientes? ¿Está pasando algo en la cocina que los está atrasando?”, dice Andrew Graves de Terra & Vine (Evanston, IL).

El olor

“Si no huele a comida, significa que están cocinado mucho en bolsas”, Tandy Wilson, City House (Nashville, TN).

Morning #fromwhereistand A post shared by Trin A.Warangkura (@trindys) on Aug 21, 2016 at 12:18pm PDT

Los pisos limpios

“Siempre noto el piso. Lo sé. Lo sé. Pensarían que sería la comida y el servicio pero eso lo noto también. Pero siempre el piso (y lo que se encuentra en él) es lo que atrae mi atención. Pueden haber pedazos de comida, tapones de botellas, lodo, bolsas, crayones y más. Siempre van a haber pedacitos de comida en el piso. Es algo que naturalmente ocurre en la industria de comida. Lo que siempre busco es que alguien los vea y limpie”, dice Christine Cikowski de Sunday Dinner Club (Chicago, IL).

La parte súper especial del pollo

“Algo que me encanta es un buen plato con pollo en un restaurante. Puede ser un pollo entero rostizado o la mitad de un pollo a la parrilla. Si sacan el pollo de los huesos, siempre busco a ver si han incluido el musculo cuando lo fabrican. Si una cocina se asegura de incluir los pedacitos de carne oscura alrededor del hueso, puedo asegurar que también se preocupa por otros detalles”, asegura Justin Yu de Oxheart en Houston, Texas.

Los platos

“Mi esposa y yo siempre vemos debajo de los platos interesantes para ver quien los ha hecho. Usualmente, podemos adivinar con haber visto como brillan, su densidad y su estilo” comentó Chad Brauze de The Living Room at Park Hyatt New York.

Con información de: Thrillist.com