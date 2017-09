Restaurante danés apoyará a damnificados por sismo

El restaurante danés Noma, del chef René Redzepi, uno de los mejores del mundo que a principios del año estuvo en Tulum con un restaurante pop-up, organizará la cena “Copenhagen Friends of Mexico Dinner at Noma Under the Bridge” en su restaurante pop-up Noma under the bridge, como esfuerzo para apoyar a México después del terrible sismo, así lo anunció en su cuenta de Instagram.

La cena, en la que participarán otros restaurantes como Hija de Sánchez, Geist, Taller y Kødbyens Fiskebar; y que será maridada con vinos daneses donados por Rosforth & Rosforth, Pétillant y Lieu-Dit, costará 1200 coronas danesas, aproximadamente 3.419,90 pesos mexicanos.

Todo lo recaudado por la venta de boletos será donado a la Cruz Roja mexicana con la intención de hacerlo llegar a los más damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Incluso, a través de su cuenta de twitter Noma anunció la venta total de las entradas para la cena por México a realizarse el próximo 26 de septiembre. También comunicó que quienes no hayan alcanzado un lugar para la cena, el bar del restaurante permanecerá abierto de las 2pm a las 22 horas y todo el consumo será donado al grupo de rescatistas “Topos”.

Receta de la semana: Fajitas de pollo con pistachos enchilados.

Síguenos en redes sociales