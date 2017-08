Productos que puedes comprar en cantidad y mantener por años

Todo aquel que haga mercado sabe que comprar víveres puede ser costoso, mucho más teniendo en cuenta la cantidad que se desperdicia. Afortunadamente, hay muchos productos que se mantienen por años y te ahorran más dinero del que te imaginas.

Estos 12 ingredientes te durarán un buen tiempo y te ahorrarán mucho dinero.

Arroz blanco

Es difícil encontrar un producto más versátil que el arroz. Puedes comerlo solo, con vegetales, frijoles, en sopa, con carne, como sushi y mucho más. Puedes hasta usarlo para que no se dañen los electrónicos cuando se mojan. Aparte, es económico y se puede comprar en gran cantidad, incluso puede durar hasta 30 años si se guarda apropiadamente. Pero esto aplica solo para el arroz blanco, el arroz integral tiene un contenido de grasa más alto y solo dura 6 meses.

Miel

Los científicos descubrieron miel perfectamente bien conservada en las pirámides de Egipto. Aún después de miles de años, esa miel es segura para consumirla. La acidez en la miel y la falta de agua ayuda a que dure mucho tiempo. Incluso cuando se cristaliza es apta para su consumo, solo tienes que calentarla un poco y ya.

Avena

Si te gusta el desayuno y hornear, compra avena en grandes cantidades y guárdala en la alacena. La avena instantánea y en hojuelas puede durar muchos años en contenedores sellados, incluso pueden durar hasta 30 años. Ten avena cerca, y así podrás preparar tu propia harina, barras de proteína, cereal o lo que quieras.

Salsa picante

Todo sabe mejor con un poco de salsa picante, ya sea que te gusta el Tabasco, Tapatío o la salsa Valentina, tu salsa picante favorita puede durar de tres a cinco años gracias al vinagre y la capsaicina de los chiles. Solo asegúrate de seguir las instrucciones del empaque que te dicen si el producto debe ser refrigerado o no.

Granos secos

Los granos son una gran fuente de proteína, especialmente si no comes carne. Los granos enlatados también te durarán un buen tiempo pero los secos deben durar hasta 30 años.

Quinoa

Contrario a lo que se cree popularmente, la quinoa no es un grano es una semilla, así que puede durar hasta tres años después de su fecha de vencimiento. Aunque dura un buen tiempo es importante guardarlo en un lugar fresco y seco para que no le salga moho, si ves que esto sucede ya no debes consumirla.

Extracto de vainilla

La imitación del extracto de vainilla puede durar un par de años, pero el real es mucho mejor. El alto contenido de alcohol hace que el extracto se mantenga indefinidamente, solo mantenlo lejos del calor, la luz y tenlo bien cerrado.

Salsa soya

Como la salsa soya tiene tanto sodio puede mantenerse por más de tres años. Si se refrigera mantiene mejor su sabor pero también se puede guardar en la alacena.

Vinagre de cidra de manzana

Gracias a su gran acidez, el vinagre de manzana puede durar hasta cinco años cuando se guarda en un lugar oscuro. Y si ves una nata en el fondo, no te preocupes esta es la parte más nutritiva del vinagre.

Ramen

Puede parecer obvio, pero el ramen seco se mantiene por varios años. Los fideos son deshidratados así que no se dañan.

Miel de maple

La miel de maple se puede congelar indefinidamente (antes de abrir el envase) y se puede mantener por unos años en el refrigerador. El maple no tiene agua, así que durará un buen tiempo al menos que le salga moho.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más económicos que puedes conseguir y puedes usarlo para hacer crema de dientes, para quitar malos olores del refrigerador, para hornear o para quitar manchas en tu ropa. El bicarbonato de sodio puede durar años, pero si quieres estar seguro de que está bien, solo debes agregar un poquito de vinagre para ver si bota burbujas.

Ten en cuenta de que todos los ingredientes deben ser guardados apropiadamente, y si ves alguna señal de descomposición, es hora de cambiarlos.

