National Margarita Day 2018: El regalo de México para EE. UU.

National Margarita Day es este 22 de febrero, el día oficial en Estados Unidos de la bebida que México le regaló al mundo y que se ha ganado la preferencia de muchos estadounidenses a tal grado que hay un día especial para festejarla y claro, ¡beberla!

Hoy te contamos 5 datos interesantes del Día de la Margarita que lleva más de 75 años celebrándose en Estados Unidos.

Hay varios relatos sobre la fecha exacta de su creación, algunos dicen que se originó en México en 1938 y otras páginas en Internet reportan que la bebida nació en 1941.

De acuerdo con la página thebar.com la historia más contada se remonta a 1941, en la Cantina de Hussong, en Ensenada Baja California.

Una distinguida dama, la señorita Margarita Henkel, hija del entonces embajador alemán, le pidió una bebida al cantinero Don Carlos Orozco, quien le ofreció un coctel sobre la cuál había estado experimentando.

Fue en ese momento que Margarita Henkel degustó la primera margarita, y desde entonces la bebida lleva su nombre

En 2017 la margarita se convirtió en el cóctel más popular en Estados Unidos por segundo año consecutivo, con el 51% de los estadounidenses clasificando la bebida como su favorita, según la última encuesta de Nielsen CGA, reportó la página The Spirits Business

Aquí la receta de la margarita básica.

Ingredientes:

3 Cucharadas de licor de naranja

2 Cucharadas de tequila

2 Cucharadas de azúcar

1/3 de jugo de limón

1 Rodaja de limón

Hielo

Preparación:

Mezcla el tequila, el hielo, el jugo de limón y las 2 cucharadas de azúcar en una coctelera o en la licuadora. Puedes agitar durante 30 segundos, o encender la licuadora para mezclar más rápido. Mientras se hace la mezcla, prepara los vasos. Moja el borde del vaso con juego de limón y pon sal en un plato para que luego pongas el vaso boca abajo y el borde quede cubierto de sal.

Sirve y coloca una rodaja de limón en el borde como decoración.

Si quieres degustar algo diferente, intenta hacer unos pastelitos con sabor a margarita, haz clic aquí y encuentra la receta Cupcakes de margarita

Algunos quisieran que la fiesta durara toda la semana, usuarios en Twitter empezaron a publicar sus mensajes para extender la celebración.

Brace yourselves!!

All this week in celebration of #NationalMargaritaDay, @BackBaySocial is serving up a classic Margarita for $5!!

The 70° degree weather just happens to be a bonus today!!

🌞🌡🍹#BeSocial pic.twitter.com/GxAFHa1kJl

— Boston Attitude (@BostonAttitude) February 21, 2018