Lleva solo por hoy una pizza grande de queso por 5 dólares.

Hoy es el Día Nacional de la Pizza de Queso, y para celebrar Pizza Hut le está ofreciendo a sus clientes una pizza grande de queso por solo 5 dólares.

Para poder disfrutar de esta promoción solo debes dar el código SAYCHEESE al finalizar tu orden.

Get $5 large cheese pizzas for #NationalCheesePizzaDay . Use coupon code SAYCHEESE at checkout. pic.twitter.com/xdRF7VYSiK

A su vez Pizza Hut está ofeciento un 50 por ciento de descuento en todas sus pizzas a precio regular hasta septiembre 11. Para recibir estas ofertas debes ordenar en línea a través de la página web de Pizza Hut o a través de la aplicación. Ten en cuenta que estas 2 promociones no se pueden combinar.

What’s better than 50% OFF pizzas? Earning unlimited points on your order with Hut Rewards. pic.twitter.com/5s4zF18amV

— Pizza Hut (@pizzahut) September 4, 2017