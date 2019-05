Guacamole: lo que no puede faltar este Cinco de Mayo

Página

Se acerca el Cinco de Mayo. El acompañante que no puede faltar en cualquier carne asada es el guacamole, ese molido cremoso mexicano de origen prehispánico que ha cruzado las fronteras hasta ser imprescindible en los súper tazones en Estados Unidos y que por estas fechas goza de una gran aceptación popular.

Es tan fácil de preparar que cualquiera puede hacerlo.

Pero la oxidación ha sido uno de los problemas a los que se enfrentan quienes deciden disfrutar de esta delicia.

Existen muchas recomendaciones para evitar este temido momento en el que el tono verde comienza a oscurecer después de un rato de estar listo.

Para la chef Cecy González, de OkBaldío, un relajado lugar con diferentes tipos de ahumados, en San Pedro, la respuesta es también sencilla: limón.

En una receta que ella comparte incluye cuatro aguacates asados, sal al gusto, un cuarto de manojo de cilantro picado, dos chiles serranos tatemados picados, un cuarto de cebolla morada tatemada y el jugo de cuatro limones amarillos.

También hay quienes no están muy a favor del uso del zumo.

Quienes prefieren no agregarle limón al guacamole argumentan que el jugo hace que se pierda su sabor original. En todo caso, indica el chef Hugo Ortega, autor del libro Street Food’s of Mexico, la cantidad de limón debe ser muy poca.

Un cuarto de cuchara de té por dos aguacates grandes, cita el artículo “¿Por qué evitar el limón en tu guacamole?”, del sitio www.epicurious.com.

Finalmente, dependerá de tu gusto agregarle o no el cítrico. Simplemente no puede faltar. Para que un guacamole no se oscurezca, lo ideal es agregarle un poquito de jugo de limón.