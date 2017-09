¿Es Waffle House más acertado que el pronóstico del clima?

Estamos en temporada de huracanes, y con la devastación de Harvey y la llegada de Irma, muchos entran en pánico con las alertas y pronósticos que llevan los medios.

Pero existe una sistema de manejo de emergencias al que incluso la Agencia Federal de Manejo de Emergencias(FEMA por sus siglas en inglés) acude en momentos como estos.

Como bien es sabido, los restaurantes de la cadena Waffle House están abiertos 24 horas, 7 días a la semana, sin importar las inclemencias del clima. La compañía ah creado un sistema llamado el “índice Waffle House” con el cual el FEMA se ayuda para determinar la gravedad de una tormenta, notificó el AJC.

El índice tiene los mismos colores del semáforo, según el portal Marketplace, el verde indica que el restaurante está abierto y tiene el menú completo; amarillo, indica que tienen un menú reducido y en rojo significa que el restaurante está cerrado.

“Básicamente como Waffle House se encuentra en estados vulnerables a los huracanes y otros tornados, y debido a que Waffle House da alarde de estar abierto todo el tiempo, FEMA se dio cuenta de que las cosas deben estar muy mal si el restaurante cede ante el clima” reportó el AJC.

Según comentó USAToday, esté no solo dice qué tan rápido un negocio puede recuperarse, si no que determina como la comunidad se mejora y la economía local comienza a generar ingresos de nuevo.

Así que si después de un desastre natural, el Waffle House está cerrado, es mejor salir de ahí y acudir a un refugio, por lo menos hasta que el restaurante vuelva a abrir sus puertas.

10 am Central – And then there was one. ALL restaurants are supplied and open in Beaumont, TX. Only one restaurant is closed in Texas. pic.twitter.com/33clt3wGLt

— Waffle House News (@WaffleHouseNews) September 3, 2017