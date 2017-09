Disfruta las ricas ofertas del Día Nacional de la Hamburguesa de Queso

Septiembre 18 marca el Día Nacional de la Hamburguesa de Queso, y para celebrar te traemos las mejores ofertas para tu cena de hoy.

La aplicación para envíos a domicilio DoorDash está ofreciendo envíos gratis desde Shake Shack cuando gastas más de 12 dólares. Si no tienes la aplicación haz clic aquí.

#ShackWeek continues with FREE delivery 🙌 from @shakeshack 🍔🍟 through 9/18 when you spend $12! Don’t miss out if you’re near a location. pic.twitter.com/9YeciXzTAM

— DoorDash (@DoorDash) September 13, 2017