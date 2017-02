Cuando los fideos desplazaron al sushi (FOTOS)

Con más de 35 mil restaurantes de ramen en Japón, se hizo oficial: la sopa de fideos había desplazado al sushi como platillo nacional en aquel país oriental.

Pero, ¿cómo fue que una preparación rústica y de bajo presupuesto se convirtió en la favorita de más de 120 millones de japoneses?

Todo empezó tras la Segunda Guerra Mundial. El país estaba en malas condiciones y el alimento escaseaba. Países como Estados Unidos comenzaron a mandar grandes cantidades de harina con la intención de que se hiciera pan, pero los asiáticos decidieron utilizarla para elaborar fideos.

Los japoneses reinterpretaron así un platillo chino a base de fideos y sobras de comida, dando origen a la shino soba o sopa china, posteriormente lo llamaron ramen.

La popularidad del platillo aumentó rápidamente gracias a su rendimiento, facilidad de preparación y diversidad de ingredientes.

Con el tiempo, el ramen fue sofisticándose y adaptando ingredientes locales que dieron origen a variedades distintivas de cada región.

En los años 50, su estimación y demanda fue tal que los fideos empezaron a secarse para poder comercializarse y consumirse en todas partes. La sopa instantánea había nacido.

Actualmente, en Japón hay 20 estilos de ramen establecidos y miles de restaurantes especializados en este platillo.

Fuentes: momofuku.com y “A Guide to the Regional Ramen of Japan”, de Nate Shockey.

Datos curiosos

– La primera tienda especializada en ramen abrió en 1910 en Yokohama.

– Soba Noodles Tsuta es el único restaurante de ramen en el mundo con una estrella Michelin.

– Shin-Yokohama Raumen Museum está dedicado exclusivamente a esta sopa.

Ramen

Rinde: 1 porción

Tiempo de preparación: 1 hora

Grado de dificultad: sencillo

Ingredientes

– 2 rebanadas de tocino de cerdo marinado en soya (chashu)

– 1 cucharadita de aceite de ajo

– 1 cucharadita de aceite de cebolla quemada

– 1 cucharadita de aceite de sardina

– 2 cucharadas de soya

– 1 2/3 de taza de caldo de cerdo

– 1 taza de caldo de pollo

– 120 gramos de fideos de ramen

– ¼ de hoja de alga marina (nori)

– 1 cucharada de tallo de cebollita picado (negi)

– ½ huevo cocido

– 3 trozos pequeños de chicharrón

– Pimienta

*Todos los ingredientes se consiguen en supermercados orientales

Preparación

Cocinar el tocino de cerdo en su marinada a fuego bajo y tapado. Reservar.

Mezclar los aceites y la soya.

Calentar el caldo de cerdo junto con el de pollo.

Cocer los fideos en agua hirviendo.

Servir al fondo del tazón la base de aceite. Verter los caldos y agregar los fideos. Decorar con tocino de cerdo, alga, tallo de cebollita, huevo y chicharrón. Salpimentar al gusto y acompañar con salsa picante ra-yu.

Receta cortesía de Takeya Matsumoto, chef de Koku