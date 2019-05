Página

Numerosos estudios internacionales han demostrado que los primeros mil días de vida son fundamentales en el desarrollo de hábitos de alimentación en los bebés que perduren y disminuyan el riesgo de padecer enfermedades como obesidad y diabetes.

Desde el momento de la concepción hasta los dos años, la forma en que los alimentos son presentados -frecuencia, variedad y experiencia humana en torno a ellos-, influye en nuestra relación y preferencia por la comida saludable.

Al momento de introducir alimentos sólidos a la dieta de un bebé (aproximadamente a los 6 meses de edad), es importante ofrecer distintas presentaciones, texturas y siempre variar el menú.

Para ello, hay que sacudirse prejuicios: no predispongas a tu hijo respecto a lo que a ti no te agrada y no supongas que algo no le gustará sin regalarle la oportunidad de probarlo.

Algunos otros mandamientos fundamentales para empezar con el pie derecho en la buena nutrición son no obligar y no criticar o hacer sentir mal a los niños por su forma de comer.

*Nutrióloga clínica, especializada en nutrición deportiva con experiencia en programas de pérdida de peso, aumento de masa muscular y diseño de planes enfocados a condiciones de salud

Casero, sano y completo

Un ejemplo de menú que incluye todos los grupos:

+ Verduras: Ensalada de espinacas con jitomate, pepino y zanahoria rallada

+ Grasa: Guacamole

+ Proteína: Albóndigas de res en caldo de jitomate

+ Carbohidrato de guarnición: Arroz

+ Fruta: Fresas (como postre, únicamente si el niño desea algo dulce, no diario)

Peques bien comidos

La orientación hacia un estilo de vida saludable comienza desde los primeros meses de vida. Aquí algunas recomendaciones para orientar a nuestros pequeños hacia los buenos hábitos alimenticios: