Cómo asar a la parrilla sin equivocarse y una receta inolvidable

Nunca es un mal momento para reunirse en el jardín, con amigos y familia, y cocinar una deliciosa parrilla. Sin embargo, aunque muchos piensan que cocinar a la parrilla es fácil, lo cierto es que no es así. Aún con las comidas más fáciles se pueden cometer las peores atrocidades.

Por esto, dos expertos, Greg Denton y Gabrielle Quiñónez, chefs y escritores del libro Around the fire, dieron sus mejores consejos para asar a la parrilla sin cometer las peores ofensas.

Como asar hamburguesas

El crimen más común cuando se preparan las hamburguesas es aplastar la carne y darle muchas vueltas. Esto hace que salgan muy gruesas.

Estos errores son muy comunes, aunque se crea que las hamburguesas son lo más fácil de preparar.

Los que aplastan la carne hacen que esté muy atiborrada en la parrilla y los que le dan muchas vueltas no permiten que se cocine de manera uniforme y sin marcas que carbón.

“La hamburguesa se tiene que cocinar el 80% de un lado y solo hasta ese punto de la debe dar vuelta”, dijo Denton.

Las piernas de pollo

A muchos les gusta ponerlas en la parrilla con la piel hacia abajo. Otros las ponen en la parrilla por muy largo o corto tiempo.

Para remediar estos errores, se recomienda que cubra el pollo para crear zonas de diferentes temperaturas y que lo coloque en la parrilla sobre el lado sin piel.

Los espárragos

De lo que más son víctimas estos vegetales es que uno permita que se caigan entre las rejas de la parrilla, que se quemen y que se les ponga demasiada sazón. Igualmente, muchos bañan a los espárragos en aceite.

Quiñónez recomienda que se use otra rejilla, como las que se usan para hacer galletas, para ponerla sobre la parrilla y crear cuadritos que no permitan caídas. Para que los espárragos aceitosos no causen que las yemas salgan muy fuertes, coloque los espárragos sin aceite a la parrilla y ya que se comience a asar, use una brocha para ponerles poco aceite.

La carne

La carne asada es tan rica y tan popular en las celebraciones que por esa misma razón muchos cometen el error de tratar de asar demasiados pedazos a la vez con tal de darle de comer a todos rápidamente.

Otro error que muchos cometen es no apartar un área fresca en la parrilla.

En vez de tratar de parillar 10 pedazos a la vez sin dejar un área fresca, intente asar pedazos más grandes. Así le podrá poner atención a cada pedazo.

Las salchichas

Hay tantas veces que los dejamos en parrilla por la eternidad que estos han ido de ser perros calientes a ser perros incendiados. Nos enfocamos tanto en darle atención a la carne, a las hamburguesas y al pollo que los perros calientes se quedan en la esquina sufriendo de quemaduras innumerables.

La solución para este problema es de las más fáciles. Ofrezca perros calientes antes de preparar todo lo demás.

Las salchichas alemanas

Igual que con los perros calientes, muchos se olvidan de las salchichas ya que las han puesto en la parrilla. Se quedan allí y se queman. Si se remueven de las llamas antes de tiempo, uno estará comiendo sushi estilo alemán. Denton dice que tengan paciencia. Dejen que se cocinen a fuego bajo y lento. Si no, tendrán una capa de afuera quemada y lo de adentro quedará crudo.

También traten de limitar el número de veces que las piquen por los lados.

El Maíz

La falta de paciencia es lo que más le causa daño al maíz. Si se asa a fuego alto, se calienta completamente, lo cual no es bueno.

Tampoco ponga el maíz con todo y hoja a la parrilla. Se verá bien pero cuando llegue el tiempo de comer, no querrá ver a sus invitados sufriendo con fibras de maíz.

¡Ahora sí estás listo para cocinar a la parrilla todos los días!

Con informacion de: Thrillist