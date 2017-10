¡Come tacos gratis hoy!

Octubre 4 es el Día Nacional del Taco, y qué mejor forma de celebrarlo que comiendo tacos gratis y aprovechando las grandes ofertas que celebran este alimento favorito de todos.

No olvides visitar la página web o las redes sociales de tu restaurante local favorito, esta es solo una pequeña muestra de todos los restaurantes que tienen descuentos hoy:

Del Taco te regala un Queso Crunch Queso por la compra de otro si muestras el cupón que se encuentra aquí.

Taco Bell está botando la casa por la ventana con esta celebración. Este miércoles los clientes de Taco Bell podrán disfrutar de una caja de reglo por solo cinco dólares. Esta caja incluye los tacos favoritos de todos incluyendo, el Nacho Cheese, Cool Ranch, Fiery Doritos Locos Tacos, y el Crunchy Taco.

It’s the most delicious time of the year. Get in the #NationalTacoDay season spirit with this classic tale “Glen and the Magic Taco”. pic.twitter.com/VBUwH8PmFr — Taco Bell (@tacobell) September 26, 2017

En Chuy’s por cada plato principal recibe un taco de carne gratis al decirle al mesero “taco bout it”.

Tomorrow is #NationalTacoDay! Come celebrate at Chuy’s, ask your server to and get a free crispy beef taco w/ entrée purchase pic.twitter.com/iw75WUcfDX — Chuy’s (@ChuysRestaurant) October 3, 2017

Otros restaurantes con descuentos:

#NationalTacoDay in full effect. RT and tag a friend for a chance to win two free entrees! We’ll pick the winner at 5PM CDT! pic.twitter.com/MQR6QakUmD — Qdoba Mexican Eats (@QdobaOKC) October 4, 2017

“El Día Nacional del Taco está en furor. ¡RT y taggea a un amigo para ganar dos platos gratis! ¡Escogeremos el ganador a las 5 P.M. CDT!”

#NationalTacoDay is finally here! Get to Taco John’s TODAY and show this to your cashier for a free Crispy or Softshell Beef Taco. #FreeTaco pic.twitter.com/qMm0jY88VI — Taco John’s (@tacojohns) October 4, 2017

“¡Muestra esta oferta en la caja y recibe un taco de carne gratis!”

Today is #NationalTacoDay! Join us then for buy one, get one free tacos in-store at your favorite Cal Tort: https://t.co/NUQNnUnitQ pic.twitter.com/tiIK9Q8RVT — California Tortilla (@caltort) October 4, 2017

Compra un taco y lleva otro gratis en California Tortilla

#NationalTaCoDay is finally here! Visit us today from 5-8pm to get 50% off a Chicken Fajita Taco! *restrictions apply pic.twitter.com/g9tVIjZnji — Taco Cabana (@TacoCabana) October 4, 2017

“¡#NationalTaCoDay ya llegó! ¡Visitanos de 5 a 8 p.m. para recibir un 50 por ciento en los tacos de fajita de pollo!”

“Compra un Taco Platter y lleva otro gratis.”

