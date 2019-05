Página

Puedes convertir el Día de las Madres en el brunch más grande del año

Aún tienes tiempo de organizarlo si sigues estos consejos

El mediodía es la mejor hora del día para disfrutarlo con mamá

¡El tiempo se está acabando para terminar el menú para el brunch del Día de las Madres! Cada año celebramos a las mamás por todo lo que han hecho por nosotros todos estos años, y el brunch del domingo es la oportunidad perfecta para la mayoría de ellas. De acuerdo con expertos, el mediodía es la hora más popular para disfrutar tu comida con mamá.

Es el día del brunch más grande del año, y los restaurantes tienen el triple de reservaciones que en cualquier otro domingo. Así que si no la has hecho una todavía, quizá ya no tengas suerte. La buena noticia es que aún tienes mucho tiempo para organizar un brunch hermoso que dice “te amo, me enseñaste bien”.

Comienza tus ideas al poner una mesa festiva. Los arreglos comestibles hacen un centro de mesa hermoso (y que hace agua la boca) para la mesa. Existen opciones fantásticas como una topiaria de cupcakes, rosas de cuero con bolas de chicles y fruta, o un jarrón más discreto con un sauce con malvaviscos.

¡Menú del Día de la Madre!

Todo mundo ama al quiche, y el quiche de papa y soyrizo hace una entrada vegetariana deliciosa o un giro inusual de los acompañamientos-desayuno de papas.

Los huevos benedictinos con una rica salsa holandesa es otro placer impresionante del brunch.

Puedes quedarte con la receta clásica o intentar una de estas ocho versiones mejoradas, como los huevos benedictinos mexicanos con biscochos de chorizo y salsa chipotle-holandesa, o con la versión más saludable de huevos benedictinos.