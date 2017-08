Acaba el verano con una dulce celebración en Baskin & Robbins

Baskin & Robbins está celebrando el final del verano, y para ello este jueves 31 de agosto te da el helado para niños por solo $1.50, anunció la compañía en un comunicado de prensa.

Todos los sabores forman parte de esta oferta, desde el Jamoca®Almond Fudge, Very Berry Strawberry y Mint Chocolate Chip, hasta los sabores de temporada como el Lemon Poppy Pound Cake, Miami Vice, y Peach of Cake.

Esta oferta estará disponible también el 31 de octubre y el 31 de diciembre, un a forma interesante de celebrar el número que se encuentra en el nombre de la compañía. que representa los 31 sabores de helado disponibles en la heladería.

It’s almost time to get your ice cream on! Join us for Celebrate 31 on 8/31 and get a scoop for only $1.50! pic.twitter.com/Gnt2IDZISP

— Baskin-Robbins (@BaskinRobbins) August 29, 2017