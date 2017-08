7 electrodomésticos que te ahorrarán mucho dinero

Como latinos, al llegar a un país como Estados Unidos descubrimos que existen implementos para todo, y si no nos cuidamos podemos terminar llenos de electrodomésticos que nunca usamos o que no sabemos cómo utilizar.

Pero hay algunos de estos electrodomésticos que aparte de agilizar nuestro tiempo en la cocina nos ahorran un buen dinerito. Ten en cuenta que el ahorro también depende del uso, así que si no comes waffles, no tiene sentido comprar una wafflera.

Cafetera individual

Una cafetetera es el electrodoméstico más práctico en las mañanas, además puede ahorrarte bastante dinero. Si en tu casa no muchos toman café en la mañana, una cafetera individual pude ser de gran ayuda. Con ella no tendrás que preparar una cafetera grande para botar el café frío después, o comprar un café de tres dólares cada mañana.

No te preocupes, algunas cafeteras individuales tienen accesorios especiales para que puedas utilizar tu café favorito y no te quiebres con las tacitas de plástico.

Arrocera

Cocinar arroz perfecto puede ser difícil y las bolsitas de arroz instantáneo pueden salir costosas. El arroz es un producto económico así que su preparación debe ser fácil y rápida.

Además puedes cocinar mucho más que arroz en la olla arrocera. Puedes preparar quinoa, sopas, pasteles y verduras al vapor.

Olla de cocción lenta

Si no quieres cocinar después de un largo día de trabajo, una olla de cocción lenta es tu solución. No solo te ahorrarás lo del pedido a domicilio, si no que te ayudará a preparar fácilmente comidas con todo el sabor casero.

Solo tienes que poner los ingredientes en la olla, programar su tiempo de cocción y tu cena estará lista cuando regreses a casa. Además es una buenísima opción para hacer increíbles platos con los cortes de carne más económicos.

Procesador de alimentos

para quienes tienen una colección de licuadoras, ralladores y demás, un procesador puede ahorrar muchísimo tiempo. Con un procesador se pueden hacer purés, se puede rallar, moler, picar y mezclar múltiples alimentos.

También puedes preparar mantequilla de maní, smoothies y hasta detergente de ropa.

Maquina para sellar al vacío

Este aparato es perfecto para quienes tienen espacio en el congelador. Puedes aprovechar para congelar tantas comidas como sea posible, esto evita el desperdicio lo cual ahorra muchísimo dinero.

Esta máquina también puede ayudarte a guardar productos como queso para extender su tiempo de consumo.

Máquina para soda

Si eres fan de las bebidas carbonatadas, piensa cuánto gastas en soda a la semana. Aunque cada una te cueste menos de un dólar, al final del año habrás gastados cientos de dólares en soda. Una máquina de soda puede ser una buena inversión, puede tener un alto costo inicial pero después de un par de meses ya se habrá pagado sola.

Horno tostador

Para las tareas rápidas que regularmente se preparan en el horno, un horno tostador es la mejor opción. Puedes preparar desde galletas hasta pizza congelada gastando una porción de la electricidad de un horno regular.

Con un horno tostador no solo puedes hornear, ya no necesitas un tostador, puedes calentar comidas si no te gusta usar el microhondas,

¿Para ti, cuál es el electrodoméstico que más dinero te ahorra en la cocina?

