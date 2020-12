Alfredo Adame mencionó el pasado 7 de diciembre que salió positivo al coronavirus

Su hijo menor, Sebastián Adame mostró su preocupación en redes sociales

“No quiero que se muera”.

Sebastián Adame preocupado. El pasado 7 de diciembre el actor de 62 años de edad, Alfredo Adame informó a través de las redes sociales que después de realizarse la prueba, había salido positivo al coronavirus.

Solamente el hijo menor del actor mostró su preocupación en un video publicado en Instagram donde menciona que a pesar de estar molesto con él no quiere que se muera.

En la cuenta oficial de Instagram de Univision Famosos, publicaron el video donde aparece el hijo de Alfredo Adame preocupado y asustado por su padre a pesar de estar distanciados.

Junto a la publicación mencionaron: “No quiero que se muera”; el hijo menor de Alfredo Adame espera que supere el COVID-19 pues hay algo que le debe”.

El el video se puede apreciar a Sebastian Adame sentado en una silla y dice: “Ahora sí me esta dando miedo, porque el hecho de que esté enojado con él no significa que quiero que se muera, puedo estar molesto pero no quiero que se muera”.

“Me cambia todo porque yo no me puedo estar esperando a que él vaya a reflexionar y a pedirme perdón, porque yo no sé si va a tener tiempo”, mencionando que aún espera una disculpa de su padre. Incluso mencionó que no le agrada esta situación de alejamiento pero que su padre es muy terco.

Cabe recordar que hubo un distanciamiento entre Alfredo y sus hijos, ya que en julio pasado el actor mencionó que no quiere que sus hijos lleven su apellído.

Además se mostró un poco más molesto con Sebastián, hasta llegó a decirle que sea prudente públicamente, ya que el menor de los Adame es gay.

