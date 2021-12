Se trata del jugador de fútbol americano, Ryan Kelly quien milita en el equipo de los Colts de Indianápolis, quien en estos momentos se encuentra de luto por la sensible muerte de su bebé. Fue a través de sus perfiles de redes sociales donde revelo la triste noticia que ha sufrido justo antes de navidad, según The Sun .

Ryan Kelly de luto. El momento más importante en la vida de una persona, en especial para un padre y una madre, es el nacimiento de sus hijos, y verlos crecer, pero hay quienes no tienen ese privilegio. Tal fue el caso de una estrella de la NFL quien lamentablemente a días de celebrar la navidad sufre una irreparable perdida.

“Nada me hacía más feliz que ser tu papá. Nos diste ese regalo a tu mamá ya mí. Fuiste simplemente un milagro y siempre lo serás. Lamento que nunca hayas podido abrir esos dulces ojos y vernos o dar tus primeros pasos, pero ahora tienes alas de ángel”, comenzó diciendo la estrella de los Colts.

“Dejaste este mundo demasiado pronto, pero sabemos que Dios tenía un propósito más grande para ti. Tu mamá y yo encontramos consuelo al saber que tus bisabuelos te quieren. Gracias por cuidarnos a nosotros y a sus futuros hermanos. Siempre me preguntaré quién serías hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar mi dulce niña, te amo”, finalizó Kelly.

Ryan Kelly y su esposa de luto por el fallecimiento de su hija

También la esposa de Kelly, Emma reacciono en su perfil de Instagram, donde explica el inmenso dolor que sufren actualmente por la perdida de su hija: “El dolor y el quebrantamiento es tan insoportable para Ryan y para mí, que ni siquiera sabemos por dónde empezar”, escribió la esposa de Ryan Kelly.

“Supe que su pequeño corazón se detuvo por razones desconocidas el miércoles por la tarde después de correr al hospital al descubrir un poco de sangrado. Después de saber que ella ya no estaba con nosotros, me dijeron que no había otra opción que dar a luz a nuestro bebé. Ryan y yo pasamos casi 48 horas en el hospital. Trabajé durante 24 horas con ella antes de que hiciera su entrada el 17 de diciembre”, agregó.