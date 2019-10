Ryan Blaney ganó la 1000Bulbs.com 500 en el Talladega Superspeedway

Ryan Blaney logró su primera victoria del año

Talladega fue una carrera emocionante de principio a fin

Blaney lideró el pelotón de sobrevivientes a dos vueltas del final, tras un accidente que involucró a 11 autos

Talladega y Ryan Blaney cambiaron por completo el panorama de los Playoffs de la Monster Energy NASCAR Cup Series 2019.

Con su victoria por una nariz y 0.007 segundos — la 6ta. diferencia más cerrada en la historia —, Blaney superó a Ryan Newman para lograr la victoria en la 1000Bulbs.com 500 en el Talladega Superspeedway y logró su boleto a la Ronda de los 8 y dejó listo un duelo por los 6 puestos restantes para seguir en la pelea por el campeonato.

Fue su 1ra. victoria en la temporada, primera en Talladega y la 3ra. de su carrera y ahora está en la siguiente ronda junto a Kyle Larson, quien ganó la semana pasada en Dover, y el lunes terminó 39no. tras ser víctima de uno de los “Big Ones”.

“Fue un increíble esfuerzo durante 2 días”, dijo Blaney, quien el lunes perdió el control a la entrada de los pillos durante la Etapa 1. “Hoy nos escapamos de los Big Ones. No puedo agradecer suficiente a Aric Almirola por su ayuda al final”.

Blaney lideró el pelotón de sobrevivientes a dos vueltas del final, tras un accidente que involucró a 11 autos. En la vuelta final, Blaney fue superado parcialmente por Newman, quien había recibido un gran impulso por Denny Hamlin, quien eventualmente terminó 3ro.

Segundos antes de ver la bandera a cuadros, Blaney deseatabilizó a Hamlin y se separó lo suficiente para superar a Almirola y finalmente a Newman por apenas un pie.

“Fue un gran impulso de Newman al 11 (Denny Hamlin). No iba a poder bloquearlo. Venían muy rápido y ellos querían sacarme a mi. Me quedé por el carril interior y me pude alejar lo suficiente para superar el 6.

“Golpeamos un poco la línea interior y eso me por debajo de la línea límite. Fue una decisión difícil. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Tengo que agradecer al equipo de Dent Wizard. Han sido dos días muy divertidos. Avanzamos y eso es increíble”:

Tras separarse de Hamlin en el último cuarto de la última vuelta, Newman vio la posibilidad de su primera victoria con Roush Fenway Racing.

“Nos quedamos un poco cortos”, reconoció Newman. “No sé qué más decir. Quizá podría haber hecho más. Tal vez en 3 semanas sabremos. De todas formas fue una buena carrera al final”.

Los 12 pilotos de los Playoffs se vieron involucrados en accidentes. El último en la vuelta 182 de las 188, que destruyó los autos de Kyle Busch, Kevin Harvick y Brad Keselowski.

Kurt Busch estaba impulsado a su hermano Kyle Busch tratando de alcanzar a Ricky Stenhouse Jr., cuando el No. 18 de Kyle Busch perdió el control y desencadenó un violento accidente que mandó al aire al No. 62 de Brendan Gaughan.

Alex Bowman quedó fuera de competencia en el accidente de la vuelta 107, cuando trató de bloquear a Joey Logano. Martin Truex Jr., Harvick, Chase Elliott y Brad Keselowski, también se vieron involucrados.,

William Byron, quien arrancó desde la Pole Position, quedó fuera de acción en otro accidente en la vuelta 162 y Clint Bowyer ebn la vuelta 153 cuando sufrió una llanta pinchada.

Tras estos resultados Bowman, Elliott, Bowyer y Byron quedaron en peligro de quedar eliminados el próximo domingo en Kansas.

Almirola fue 4to., seguido por Michael McDowell, Austin Dillon, Corey LaJoie, Elliott, Ricky Stenhouse Jr. y Ty Dill