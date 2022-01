El anuncio se produjo cuando los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea intentaron mostrar una nueva muestra de determinación en apoyo de Ucrania y ocultar las preocupaciones sobre las divisiones sobre la mejor manera de enfrentar cualquier agresión rusa, informó la agencia The Associated Press.

La OTAN dijo el lunes que está poniendo fuerzas adicionales en espera y enviando más barcos y aviones de combate a Europa del Este, mientras que Irlanda advirtió que los nuevos equipos de guerra rusos frente a sus costas no son bienvenidos dadas las tensiones sobre si el presidente Vladimir Putin tiene la intención de atacar Ucrania.

La recomendación que se produce poco después de la emitida en el mismo sentido para Ucrania. En este caso, además, el Departamento de Estado ha ordenado que abandonen Ucrania las familias de los trabajadores de su embajada y ha recomendado la salida del personal no esencial ante la “amenaza” de una acción militar por parte de Rusia.

Estados Unidos recomendó este domingo a sus ciudadanos que no viajen a Rusia ante la tensión actual con Ucrania, justo después de haber hecho la misma recomendación para ese país y de ordenar que lo abandonen las familias de su personal diplomático. En un comunicado, el Departamento de Estado coloca a Rusia en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, es decir, recomienda a sus ciudadanos que no se trasladen a ese país y entre las razones que aduce está la de que haya “hostigamiento” contra ellos.

En su comunicado sobre Rusia, entre las razones que el Departamento de Estado aduce para pedir a sus ciudadanos que no acudan a ese país está la tensión con Ucrania pero también la posibilidad de que los estadounidenses sean objeto de “hostigamiento”, incluso por parte de “oficiales de seguridad del Gobierno ruso”. Incluye otras amenazas como “terrorismo”, la pandemia o un “imposición arbitrario” de las leyes locales contra ellos.

¿Hay espacio para el diálogo?

Al llegar a la reunión de la UE, el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, dijo que informaría a sus homólogos que Rusia planea realizar juegos de guerra a 240 kilómetros (150 millas) de la costa suroeste de Irlanda, en aguas internacionales pero dentro de la zona económica exclusiva de Irlanda.

“Este no es un momento para aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está sucediendo con y en Ucrania”. Coveney dijo. “El hecho de que elijan hacerlo en las fronteras occidentales, si se quiere, de la UE, frente a la costa de Irlanda, es algo que, en nuestra opinión, simplemente no es bienvenido y no se desea en este momento, particularmente en las próximas semanas”.