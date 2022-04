Vladimir Putin da a conocer nuevas sanciones

Revelan sanciones hacia Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido

¿Le declara la guerra a Reino Unido?

¿QUIERE ATACAR OTRO PAÍS? Este sábado, se dio a conocer que Vladimir Putin y el Kremlin se encuentran molestos tras la participación de algunos líderes con Ucrania y las ayudas que han estado concediendo al país después de que iniciara la guerra entre ambas naciones. En esta ocasión y por sorpresivo que sea, no es Estados Unidos el ‘blanco’ de Rusia.

En un informe publicado por medios de Rusia, se dio a conocer que Putin dio sanciones en contra de Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido, tras haberse reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. En las nuevas declaraciones, el mandatario ruso indicó que fue una “acción hostil sin precedentes del gobierno británico”.

¿QUIERE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

Este sábado 16 de abril, se dio a conocer que el Kremlin y Vladimir Putin no se encuentran en buenos términos con un país, que sorpresivamente, no es Estados Unidos o Ucrania. De acuerdo con medios rusos, todo parece indicar que el presidente de su nación no tomó 'con buena manera' las reuniones que ciertos aliados europeos han sostenido con Volodymyr Zelensky.

En el nuevo informe, Putin dio a conocer que extenderá las sanciones hacia Gran Bretaña después de que el Primer Ministro, Boris Jonhson, sostuviera una reunión con Zelensky. La conferencia que sostuvieron, fue parte de un movimiento para ofrecer el máximo apoyo hacia Ucrania debido a los constantes ataques perpetuados por Rusia.