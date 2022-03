De acuerdo con las declaraciones, un jurado ruso decidió dar una fuerte sanción a la compañía que maneja el programa y decidieron que era una gran forma de ‘regresar’ las acciones que han estado orquestando contra Rusia, en un intento de sancionar por las decisiones que tomaron al invadir Ucrania. La sanción hacia el programa infantil, demuestra que el Kremlin no se detendrá hasta obtener más armas contra occidente.

Los oligarcas rusos, son los que más se han visto afectados por las sanciones interpuestas por las naciones. Desde cuentas de banco congeladas, hasta retiro de acciones en el mercado son algunas de las consecuencias ante los actos que se han desarrollado en el país europeo; aunque, la ‘venganza’ de Rusia se esperaba de una forma diferente y no sancionando un programa infantil. Archivado como: Rusia sanciona Peppa Pig

Este domingo, se conoce que el fallo del juez Andrei Slavinsky en un tribunal de Kirov, tomó por sorpresa a la marca que es dueña de las acciones y la imagen del popular programa infantil. Funcionarios, han tomado este fallo como un abuso masivo de las marcas registradas y los derechos de autor de occidente, un hecho que no se había vislumbrado en el panorama. Archivado como: Rusia sanciona Peppa Pig

La noticia, llegó a ‘oídos’ de los medios de comunicación internacionales después de que un tribunal dictaminó que las marcas registradas de la imagen mundialmente famosa de Peppa Pig, tendrán fuertes sanciones al ser transmitidas en el país. La sanción, surge después de las medidas que tomó Reino Unido contra Moscú y que, desencadenó la furia del Kremlin, informó The Sun.

Actualmente, Rusia está fichando a Estados Unidos y Reino Unido como “países hostiles” debido al colapso de las relaciones por la ofensiva militar de Putin contra Ucrania, señaló The Sun. En sí, es el primer acto en contra de occidente que realiza Rusia y tomó por sorpresa que fuera a través de un programa infantil que fue de gran popularidad para Rusia. Archivado como: Rusia sanciona Peppa Pig

La infracción presentada por Entertainment One UK Ltd., comenzó en el año 2019. En ese entonces, la multinacional estadounidense Hasbro adquirió la serie de televisión Peppa Pig en un acuerdo de 2,900 millones de libras esterlinas para Entertainment One y generó ciertas preocupaciones en los países donde la marca se estaba asentando, señaló The Sun.

El juez, Andrei Slavinsky, anunció que las medidas tan severas que han tomado desde occidente por las acciones de Rusia contra Ucrania provocaron que el tribunal rechazara las reclamaciones de infracción presentadas por Entertainment One UK Ltd. La decisión del juez, se ha tomado como un acto de opresión hacia occidente y que, da a conocer las consecuencias que se vislumbran para el futuro.

Extraoficialmente, anunciaron que el fallo del juez Andrei Slavinksy fue tomada como un arma en contra de las acciones que realiza occidente. Este fallo, supuestamente es el resultado de las sanciones que Rusia a adquirido debido a la invasión realizada hacia Ucrania; por el momento, no hay declaraciones por parte de la empresa Hasbro.

Pero, sin duda alguna la acción de occidente hacia Rusia en los últimos días fue la ‘gota que colmó el vaso’. De acuerdo con los documentos, el fallo judicial vincula el reclamo de infracción de Peppa Pig y Daddy Pig con “acciones hostiles de los Estados Unidos de América y países extranjeros afiliados”, informó The Sun.

En la demanda presentada, se aclara que el caso se presentó contra Ivan Kozhevnikov, un empresario, para proteger los derechos de marca registrada de los dibujos de Peppa Pig y que, se convirtió en una polémica ya que los derechos pertenecen a la compañía Hasbro, desde el año 2019 y anteriormente, a Entertainment One.

¿Podrían contraatacar?

En cuestión de Entertainment One, se dio a conocer que puede apelar el extraño fallo contra su reclamo de alrededor de £400 euros, en compensación por la copia ilegal de sus imágenes, señaló The Sun. La decisión de la marca aún no ha sido informada, pero se espera que en las próximas horas se de una contestación ante el “robo” de los derecho de la imagen.

Medios internacionales, han señalado que el fallo podría desencadenar un abuso más generalizado de las marcas registradas, como fue común en Rusia en los años posteriores a la caída de la Unión Soviética en 1991, informó The Sun. Por el momento, no se conoce si Hasbro o Entertainment One tomarán acciones legales.