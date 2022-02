Rusia responde y toma medidas contra otros países tras represalias por la guerra

Naciones Unidas confirmó al menos 240 bajas civiles, incluyendo la muerte de al menos 64 personas, en los combates en Ucrania que estallaron desde la invasión de Rusia el jueves —se cree que las “cifras reales son considerablemente más altas” debido a que muchos de los reportes de bajas aún no han sido confirmados, de acuerdo con AP.

La agencia estatal de aviación de Rusia, Rosaviatsiya, anunció la madrugada del domingo que la medida fue tomada en represalia luego que estas cuatro naciones cerraron su espacio aéreo a aviones rusos, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

La OCAH agregó que los daños a la infraestructura civil han dejado a cientos de miles de personas sin servicio de electricidad ni agua potable y han creado “situaciones humanitaria)s” en Ucrania —mayormente en el norte, este y sur del país, de acuerdo con The Associated Press.

“PELEAREMOS EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA LIBERAR A NUESTRO PAÍS”

“Pelearemos el tiempo que sea necesario para liberar a nuestro país”, prometió Zelenskyy. El presidente Vladimir Putin no ha revelado cuáles son sus planes definitivos, pero funcionarios occidentales creen que está decidido a derrocar al gobierno de Ucrania, apunta The Associated Press.

Putin está decido también a reemplazar el gobierno de Ucrania con un régimen afín, reconfigurando el mapa de Europa y restituyendo la influencia de Moscú como en la era de la Guerra Fría, apunta AP. A fin de ayudar a la capacidad de resistencia de Ucrania, Estados Unidos prometió una asistencia militar adicional de 350 millones de dólares a Ucrania, que incluye el envío de armas antitanque, blindaje corporal y armas pequeñas.