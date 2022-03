Por ello, cuando Rusia anunció que reducirá significativamente las operaciones militares cerca de la capital de Ucrania y una ciudad del norte, luego de que en la última ronda de conversaciones se vislumbraran las líneas generales de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, informó The Associated Press.

En las novedades que surgieron de este encuentro, se destaca que la delegación ucraniana informó a Rusia se está dispuesta a dictaminarse como un país neutral y asegurar que no hará ningún movimiento en contra; por su parte, los funcionarios rusos se mostraron bastante convencidos del argumento que se les presentó y podrían estar aceptando el trato, finalizando el movimiento militar.

Por el momento, se conoce que la reacción pública de Moscú fue positiva y se espera que las negociaciones se reanuden el miércoles, cinco semanas después de lo que se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste, con miles de muertos y casi 4 millones de ucranianos huyendo del país, informó The Associated Press.

Ucrania, afirmó que estará posicionándose como una nación neutral y que no llevará a cabo ningún movimiento que atente en contra de la nación u otros países. El acuerdo, se presentó con la esperanza de que Rusia esté satisfecha con los requerimientos y se logre llegar a un mutuo compromiso; aunque claro, parece que aún falta para que eso llegue a ocurrir.

En medio de las conversaciones, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo que Moscú ha decidido "fundamentalmente… reducir la actividad militar en dirección a Kyiv y Chernihiv" para "aumentar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones", destacó The Associated Press.

Ante la respuesta, fue Estados Unidos quien se manifestó de inmediato y aseguró que no se encuentras convencidos de lo que estaba expresando el viceministro. Una muestra de las dudas, fue el tuit que compartió el presidente Joe Biden, informando que seguirá el aumento de sanciones para Rusia hasta que dejen el territorio ucraniano.

Aunque el discurso del viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, asegura que habría una reducción de tropas y las conversaciones, hayan augurado que Rusia está dispuesta de obtener un buen trato, parece ser que no se tiene en claro lo que sucederá a continuación. Los funcionarios rusos, no han dejado en claro lo que significa la reducción de actividad militar en dirección a Kiev.

Pero Occidente y los aliados europeos, no son los únicos en expresar su desconfianza sobre Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que no se puede confiar en Rusia. Aunque las señales de las conversaciones son “positivas”, “no pueden silenciar las explosiones de los proyectiles rusos”, dijo en un discurso en video, informó AP.

¿Un ataque brutal?

El presidente Zelensky, aseguró que Ucrania seguirá con las negociaciones y que confirmó que no dejará que destruyan su nación. Si bien Moscú lo describió como un gesto de buena voluntad, sus tropas terrestres se empantanaron y sufrieron grandes pérdidas en su intento de apoderarse de Kiev y otras ciudades, destacó The Associated Press.

La semana pasada y nuevamente el martes, el Kremlin pareció reducir sus objetivos de guerra, diciendo que su “objetivo principal” ahora es obtener el control de la región de Donbas, en su mayoría de habla rusa, en el este de Ucrania, informó The Associated Press. Por tal motivo, las autoridades siguen esperando el significado de la reducción de la actividad militar cerca de la capital.