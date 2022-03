Rusia pidió asistencia militar y económica a China

También aseguran que hay indicios que ‘delatarían’ las intenciones del gobierno de Xi Jinping

China responde a las acusaciones

¿LE ECHARÁN LA MANO A PUTIN? Rusia pidió asistencia militar y económica a China, dicen fuentes citadas por los diarios Financial Times y The New York Times. También aseguran que hay indicios que ‘delatarían’ las intenciones del gobierno, pero China responde a las acusaciones.

Los medios estadounidenses citaron a funcionarios que prefirieron mantenerse bajo anonimato para poder difundir que desde que comenzó la invasión, Rusia le ha pedido apoyo con el equipamiento a Pekín y agregaron que los chinos podrían estarse preparando para tenderles la mano.

Desde el comienzo de la invasión, Rusia le pidió a China asistencia militar y económica, dijeron funcionarios estadounidenses al Financial Times y a The New York Times. No detallaron qué tipo de equipamiento estarían esperando los rusos, pero aseguraron que había indicios de que China estaría dispuesta a ayudar.

Sin embargo, hasta ahora, la postura del gobierno chino ha sido neutral. El gobierno de Xi Jinping no condenó ni aplaudió la invasión rusa en Ucrania y, pese a la expectativas de los países de Occidente, China decidió no ‘meterse’ en el problema y no aplicar sanciones a Rusia.