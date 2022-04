Este domingo, las preocupantes noticias sobre Ucrania y Rusia no han parado y está vez, sorprendió con una novedad inesperada sobre los avances del Kremlin en la guerra que lideran contra el país europeo. De acuerdo con la información de fuentes extraoficiales apuntaron a decir que Putin acaba de nombrar a un militar como nuevo comandante de guerra.

El nuevo comandante de guerra, Alexander Dvornikov, es uno de los militares más experimentados de Rusia y ha estado en enfrentamientos militares de suma importancia; tras darse a conocer la noticia, varios funcionarios estadounidenses no han dudado en expresar su preocupación por el territorio ucraniano y mencionar que será “otro autor de crímenes”.

Medios, señalaron que el alto oficial que identificó al nuevo comandante no estaba autorizado a ser identificado y habló bajo condición de anonimato. La información, no ha sido confirmada por los funcionarios oficiales de Rusia ni por el canal nacional que se encarga de transmitir las nuevas noticias que emite el gobierno. Archivado como: Rusia nombra nuevo comandante

Rusia recurrió al general Alexander Dvornikov, de 60 años, uno de los oficiales militares más experimentados de Rusia y, según funcionarios estadounidenses, un general con un historial de brutalidad contra civiles en Siria y otros escenarios de guerra, informó The Associated Press. La información, causó sorpresa debido a que en los últimos días Rusia ha lanzado ataques cada vez más violentos en contra de Ucrania.

El nuevo nombramiento, podría ocasionar que las fuerzas rusas aumenten su capacidad de tropas dentro del país europeo y comenzar un ataque directo hacia la capital del país, para obtener el control total. Aunque Putin en diversas ocasiones ha asegurado que no se quedará en Rusia, los funcionarios creen que es otra táctica para atacar el país.

La decisión de establecer un nuevo liderazgo en el campo de batalla se produce cuando Rusia se prepara para lo que se espera que sea un gran y más enfocado impulso para expandir el control ruso en Donbas y luego de una oferta inicial fallida para conquistar Kiev, la capital, indicó The Associated Press.

¿La pesadilla de Ucrania?

Dvornikov ganó prominencia mientras dirigía el grupo de fuerzas rusas en Siria, donde Moscú ha emprendido una campaña militar desde 2015 para apuntalar el régimen del presidente Bashar Assad durante una devastadora guerra civil, indicó The Associated Press. El apodado “carnicero de Siria”, tuvo éxito en sus misiones por no detenerse al momento de atacar y causar la mayoría de muertes en el territorio.

Alexander Dvornikov es un oficial militar de carrera y ha ido ascendiendo constantemente desde que comenzó como comandante de pelotón en 1982. Luchó durante la segunda guerra en Chechenia y ocupó varios puestos importantes antes de ser puesto a cargo de las tropas rusas en Siria en 2015, indicó The Associated Press.