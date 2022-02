Rusia supuestamente atacó con misiles en Ucrania; aseguran funcionarios. Se escuchaban sirenas y grandes explosiones en la capital ucraniana y otras ciudades, mientras la gente llenaba las estaciones de tren y las carreteras, de acuerdo con The Associated Press.

También, publicó imágenes de personas gravemente heridas durante los ataques. La basta información e imágenes que circulan en redes sociales hacen difícil saber cuál es verdad y cuál es mentira. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las publicaciones de Gerashchenko no han sido desmentidas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que no estaba atacando ciudades, sino que empleaba armas de precisión y “no hay amenaza para los civiles”. Las consecuencias del conflicto y las sanciones subsecuentes contra Rusia empezaron a repercutir en todo el mundo.

En un principio no fue posible verificar las afirmaciones rusas, ni tampoco las afirmaciones ucranianas de que se habían derribado varios aviones rusos. El sistema antiaéreo ucraniano y su fuerza aérea se remontan a la era soviética y se ven ampliamente superados por la enorme potencia aérea rusa y su arsenal de armas de precisión.

“Brutal acto de guerra”

El jefe de la OTAN dijo que el “brutal acto de guerra” había roto la paz en el continente europeo, mientras la alianza liderada por Estados Unidos movilizaba más tropas hacia el este de Europa. El conflicto ya estaba sacudiendo los mercados financieros mundiales: las acciones se desplomaron y los precios del petróleo se dispararon en medio de preocupaciones de que las facturas de calefacción y los precios de los alimentos se dispararían.

La condena llovió no solo desde Estados Unidos y Europa, sino de Corea del Sur, Australia y más allá, y muchos gobiernos alistaban nuevas sanciones. Incluso líderes amistosos como el húngaro Viktor Orban buscaron distanciarse de Putin, aseguran The Associated Press.