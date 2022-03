¿NUEVO ALIADO? Rusia celebra a México por su postura con la guerra

Las sanciones fueron debido a la guerra que desató tras invadir Ucrania. También descartó que la crisis pueda afectar la relación con México, al que consideró uno de los socios más importantes en la región, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Esta decisión fue considerada por organizaciones humanitarias como un golpe a la prensa independiente y que originó que algunas empresas periodísticas internacionales suspendieran temporalmente sus operaciones en Rusia, acotó The Associated Press.

“Si el Gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos. Si van a seguir financiando a grupos opositores a Gobiernos legal y legítimamente constituidos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía”, aseveró.

“Es normal en un proceso de transformación, no llamarnos a sorpresas”

“Eso es lo que está sucediendo, pero también no nos sorprendamos, no es motivo de alarma, no es algo extraordinario, es normal en un proceso de transformación, no llamarnos a sorpresas”, advirtió. Esta mañana, López Obrador desestimó los reclamos de artistas y activistas contra la construcción del Tren Maya, por las posibles afectaciones al medio ambiente.

“Es normal, son reaccionarios, porque es la reacción ante un proceso de transformación. No hay que extrañarse, esto va a seguir y se va a intensificar”, dijo de acuerdo con lo publicado por Agencia Reforma. Con información: The Associated Press y Agencia Reforma.