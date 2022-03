Además, luego de la invasión rusa a Ucrania, las petroleras internacionales BP y Shell se comprometieron a vender el equivalente a 20,000 millones de dólares de empresas conjuntas que tienen en Rusia. Shell dijo que no trabajará más con Gazprom y que ya no participará en el polémico proyecto del oleoducto Nord Stream 2, aunque mantendrá sus 400 gasolineras y las ventas de lubricantes. BP dijo que ya no trabajará con Rosneft, empresa respaldada por el gobierno ruso. Por supuesto, la respuesta de Rusia fue contundente.

Otras acciones de Rusia

Rusia también se negó a abrir la bolsa de valores de Moscú. La gente se aterrorizó. Hicieron colas enormes para retirar su dinero del banco. “No hay dólares, ni rublos, nada. Bueno, hay rublos pero no me interesan. No sé qué hacer a continuación. Me temo que ahora mismo nos estamos convirtiendo en Corea del Norte o Irán”, dijo un ciudadano en Moscú al Daily Mail.

“Si pudiera salir de Rusia ahora mismo, lo haría. Pero no puedo dejar mi trabajo”, dijo atemorizado a la BBC un diseñador ruso llamado Andrey. La economía rusa se tambalea. La gente paga las consecuencias de la incursión militar de Rusia en Ucrania. Rusia recibe la mano amiga de Pakistán en medio de su invasión a Ucrania.