De acuerdo con el gobierno de Vladimir Putin, diversos países y territorios contemplados en esta lista están “realizando acciones hostiles hacia Rusia”. Cabe mencionar que no solo países, sino empresas privadas han emprendido duros ‘castigos’ por la guerra.

Acusan a Rusia de un “asedio medieval”

Las autoridades ucranianas acusaron a Moscú de recurrir a tácticas de “asedio medieval”, y en Mariúpol, ciudad portuaria del sur de Ucrania y uno de los sitios más asediaros por las fuerzas rusas, de momento no hay señales de evacuación, informa The Associated Press.

Las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin seguían atacando algunas ciudades ucranianas con misiles incluso tras anunciar el plan de corredores humanitarios, y los enconados combates continuaban en algunos lugares, lo que indicaba que no habría un cese de hostilidades más general.