Rusia trata de apoderarse de la planta nuclear Chernobyl con ataques en Ucrania

Presidente Volodymyr Zelenskyy denuncia esta situación en su cuenta de Twitter

Asegura que sus defensores están dando la vida para que no se repita una tragedia como la de 1986

Rusia guerra Chernobyl Ucrania. Un asesor presidencial dice que Ucrania perdió el control del sitio nuclear de Chernobyl, donde las fuerzas ucranianas habían librado una feroz batalla con las tropas rusas. El asesor Myhailo Podolyak dijo a The Associated Press que las autoridades ucranianas no conocían el estado actual de las instalaciones en Chernobyl, el sitio del peor desastre nuclear del mundo. “Después del ataque absolutamente sin sentido de los rusos en esta dirección, es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernobyl es segura”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, había anunciado varias horas antes el jueves que las fuerzas rusas trataban de apoderarse de la planta nuclear de Chernobyl. Un reactor nuclear en la planta a 130 kilómetros (80 millas) al norte de la capital de Ucrania, Kiev, explotó en abril de 1986, arrojando desechos radiactivos por toda Europa. El reactor que explotó fue cubierto por un refugio protector hace varios años para evitar fugas de radiación y toda la instalación está clausurada. Zelenskyy dijo en Twitter que “nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986”. Agregó que “esta es una declaración de guerra contra toda Europa”.

OTAN LANZA ADVERTENCIA ANTE INVASIÓN

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario ucraniano dijo lo siguiente de manera textual: “Las fuerzas de ocupación rusas están intentando capturar la central de Chernóbil”. Hasta el momento las fuerzas militares de ambos países se enfrentaban, pero se desconoce cómo se desarrolla la invasión en esa área química.

Sin embargo, ante esta situación, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el jueves que la alianza militar defenderá cada centímetro de su territorio si Rusia ataca a uno de sus miembros, al tiempo que fustigó a Moscú por lanzar un acto de guerra brutal contra Ucrania.