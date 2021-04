El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, también dijo que Moscú agregará ocho funcionarios estadounidenses a su lista de sanciones y tomará medidas para restringir y evitar que las actividades de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses interfieran en la política de Rusia.

Rusia respondió el viernes de la misma manera a un aluvión de nuevas sanciones estadounidenses, diciendo que expulsaría a 10 diplomáticos estadounidenses y tomaría otras medidas de represalia en un tenso enfrentamiento con Washington, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Lavrov señaló que, si bien Rusia podría tomar “medidas dolorosas” contra los intereses comerciales estadounidenses en Rusia, no actuaría de inmediato para hacerlo. Rusia ha negado haber interferido en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020 y su participación en el ataque de SolarWind a las agencias federales, actividades castigadas por las últimas sanciones de EE. UU.

Lavrov dijo que se estaba analizando la oferta de la cumbre. Si bien las nuevas sanciones de Estados Unidos limitaron aún más la capacidad de Rusia de pedir prestado dinero al prohibir a las instituciones financieras estadounidenses comprar bonos del gobierno ruso directamente de las instituciones estatales, no se dirigieron al mercado secundario.

Consciente de eso, el presidente Joe Biden pidió reducir las tensiones y mantuvo la puerta abierta a la cooperación con Rusia en ciertas áreas. Biden dijo que le dijo a Putin en la llamada del martes que decidió no imponer sanciones más duras por ahora y propuso reunirse en un tercer país en el verano.

“Es muy importante que no haya sanciones sobre la deuda secundaria porque eso significa que las personas no estadounidenses pueden comprar la deuda y venderla a las personas estadounidenses”, dijo Tom Adshead, director de investigación de Macro-Advisory Ltd, un analista y empresa asesora.

Las restricciones más estrictas también dañarían a las empresas occidentales, infligirían un dolor económico significativo a la población rusa y permitirían que Putin se manifestara en contra de Estados Unidos. sentimientos para apuntalar su gobierno.