Anteriormente, Sinehubov dijo que al menos 11 personas murieron y decenas más resultaron heridas en el primer bombardeo en Kharkiv el lunes. El dirigente dijo que las tropas ucranianas se están defendiendo de los intentos rusos de avanzar hacia la ciudad de 1,4 millones de habitantes, informó The Associated Press.

Oleh Sinehubov, jefe de la administración regional de Kharkiv, dijo que el edificio administrativo en el centro de Kharkiv fue bombardeado por Rusia el martes junto con edificios residenciales. Sinehubov no dio ninguna cantidad específica de víctimas del último bombardeo.

Soldados ucranianos mueren calcinados

Más de 70 soldados ucranianos murieron después de que la artillería rusa atacara una base militar en Okhtyrka, una ciudad entre Kharkiv y Kyiv, escribió el jefe de la región en Telegram. Dmytro Zhyvytskyy publicó fotografías del caparazón carbonizado de un edificio de cuatro pisos mientras rescatistas buscaban entre los escombros.

En una publicación posterior de Facebook, dijo que muchos soldados rusos y algunos residentes locales también murieron durante los combates. Sin embargo, el informe no pudo ser confirmado de inmediato por la agencia The Associated Press.