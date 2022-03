Las autoridades ucranianas dijeron que el ejército ruso bombardeó una escuela de arte que albergaba a unas 400 personas en la asediada ciudad portuaria de Mariupol, donde el presidente de Ucrania dijo que el implacable asedio ruso será recordado en los siglos venideros, señaló The Associated Press.

¿Por qué es importante Mariupol?

Mariupol, es un puerto estratégico en el mar de Azov, y ha sido bombardeado durante al menos tres semanas, convirtiéndose en un símbolo del horror de la guerra de Rusia en Ucrania, señaló The Associated Press. La ciudad portuaria, ofrece un pase directo de en vías de comunicación y traslado por mar, por lo que las fuerzas rusas lo ven vital para poder obtener un mayor control sobre Ucrania.

Desafortunadamente, las consecuencias de los ataques no se han hecho esperar y las autoridades locales han dicho que el asedio cortó el suministro de alimentos, agua y energía, y mató al menos a 2,300 personas, algunas de las cuales tuvieron que ser enterradas en fosas comunes, informó The Associated Press.