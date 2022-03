“Se lo hemos comunicado directamente a los rusos”, aseveró el asesor de la Casa Blanca durante una entrevista en el programa “Meet the Press”, de NBC News. El medio USA Today mencionó que la advertencia de EEUU ocurre unas horas después de que un ataque aéreo ruso contra una base de entrenamiento militar en el oeste de Ucrania matara al menos a 35 personas e hiriera a 134, según un funcionario local.

Al ser cuestionado por las consecuencias que se derivarían si Rusia utiliza armas químicas o biológicas en la guerra que desató en Ucrania tras su invasión, el asesor Jake Sullivan manifestó que no iría más allá de lo que el presidente Joe Biden indicó el viernes: “Ellos pagarán un precio severo”.

El aviso del asesor de la Casa Blanca sobre armas químicas llega tras un bombardeo ruso

El bombardeo llevó la guerra a menos de 25 millas de la frontera con Polonia, después de que un alto diplomático ruso advirtiera que Moscú consideraba “objetivos legítimos” los envíos extranjeros de equipo militar a Ucrania, acotó USA Today. Estados Unidos y la OTAN han enviado regularmente instructores a esa base militar, también conocida como Centro Internacional de Seguridad y Mantenimiento de la Paz, para entrenar al personal militar ucraniano.

Las instalaciones también han acogido simulacros internacionales de la OTAN. Pocas semanas antes de que comenzara la guerra, miembros de la Guardia Nacional de Florida se entrenaron allí, detalló USA Today. La base se ha convertido en un centro logístico y de entrenamiento crucial desde que comenzó la invasión rusa, apuntó The New York Times. No se reveló de inmediato si había combatientes extranjeros en el centro cuando se produjo el ataque en la madrugada del domingo.