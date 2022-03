Rusia anuncia destrucción misiles. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tuvo lugar el pasado 24 de febrero, desde entonces el terror para las familias ucranianas y extranjeros que residen en la ciudad que se volvió el blanco de las fuerzas rusas, no para. Pues cada ciudad ha sido bombardeada de manera inesperada por los rusos.

Por otra parte la agencia de The Associated Press, compartió que misiles rusos impactaron el sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, al mismo tiempo que el presidente Joe Biden visitaba la vecina Polonia, un recordatorio de que Moscú está dispuesto a atacar cualquier lugar de Ucrania, a pesar de que afirma estar centrando su ofensiva en el este del país.

Los sobrevivientes estuvieron en un refugio antiaéreo luego de las explosione

Entre las numerosas personas que buscaron refugio en Leópolis se encuentra Olana Ukrainets, una trabajadora de informática de 34 años, originaria de la ciudad nororiental de Járkiv. “Cuando llegué a Leópolis, estaba segura de que todas estas alarmas eran inútiles”, dijo Ukrainets a The Associated Press en un refugio antiaéreo luego de las explosiones.

“A veces, cuando las oía por la noche, me quedaba en la cama. Ahora he cambiado de opinión y debo esconderme siempre. …Ninguna de las ciudades ucranianas es segura en estos momentos”. Antes de la invasión, Leópolis contaba con unos 700.000 habitantes. Algunos que ya no se sienten seguros aquí planean dirigirse al país vecino, Polonia. Archivado como: Rusia anuncia destrucción misiles.