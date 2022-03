Autoridades de Rusia anunciaron un alto al fuego temporal este sábado.

Al parecer, con el alto al fuego Rusia permitiría a los civiles abandonar dos ciudades ucranianas.

Sin embargo, funcionarios ucranianos dijeron que las tropas rusas siguen bombardeando y no están cumpliendo su promesa del alto al fuego.

¿Rompió su promesa de inmediato? Rusia anunció este sábado 5 de marzo un alto al fuego temporal en dos ciudades asediadas de Ucrania para permitir la evacuación de los civiles. Sin embargo, funcionarios ucranianos aseguran que las tropas rusas siguen bombardeando varias zonas.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado recogido por las agencias estatales de noticias que ha acordado con las fuerzas ucranianas abrir corredores humanitarios en el estratégico puerto de Mariupol y en la ciudad oriental de Volnovakha a partir de las 10.00 de la mañana, hora de Moscú, reportó ABC News en la madrugada del sábado.

Rusia anunció un alto al fuego temporal

“A partir de las 10 de la mañana, hora de Moscú, de hoy, 5 de marzo, la parte rusa declara un alto al fuego y abre pasajes humanitarios para que los civiles puedan salir de Mariupol y Volnovakha”, informó el ministerio. “Los pasos humanitarios y las rutas de salida se han coordinado con la parte ucraniana”.

No obstante, acotó ABC News, no hubo confirmación inmediata por parte de Ucrania de que realmente ambos hayan pactado un alto al fuego temporal, y no estaba claro cuánto tiempo permanecerían abiertas las rutas de evacuación. De hecho, funcionarios locales aseguraron que las tropas rusas no han detenido su bombardeo.