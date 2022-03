Este sábado, un alto diplomático ruso advierte que Moscú podría apuntar a los envíos occidentales de equipo militar a Ucrania, informó The Associated Press. En recientes declaraciones, Segéi Ryabkov, habló sobre las decisiones que ha estado tomando Estados Unidos y la postura que refleja al enviarle armamento a Ucrania, una acción que claramente está molestando al mandatario ruso y que podría crear problemas al país americano.

Desde que inició la guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente Joe Biden informó que estaría apoyando al país europeo debido a que el ataque de los rusos no tenía ‘ningún tipo de excusa para ser orquestado. A través de sanciones y distintos tipos de apoyo, Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania y está vez, puede que le cause problemas.

UNA CLARA AMENAZA HACIA EE.UU. Este sábado, el viceministro de Exteriores, Sergéi Ryabkov, dio fuertes declaraciones al afirmar que Rusia no está ‘alegre’ con los envíos que realiza occidente hacia Ucrania; en los últimos días, Estados Unidos ha estado enviando armamento a Ucrania para defenderse de los ataques de Rusia y parecer ser, que podría poner en graves problemas a occidente.

“Hemos advertido a Estados Unidos que proveer y enviar armas [a Ucrania], que han orquestado, desde varios países no es solo un movimiento peligroso, sino que también convierte a estos convoyes en legítimos objetivos”, anunció Sergéi Ryabkov en un comunicado que brindaron los medios nacionales y se convirtió en una clara amenaza hacia Estados Unidos. Archivado como: Rusia amenaza EEUU

Hablando el sábado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergéi Ryabkov, dijo que Moscú advirtió a Estados Unidos que consideraría las entregas de armas occidentales a Ucrania como objetivos, anunció The Associated Press. En las recientes declaraciones, el viceministro dejó en claro la postura de Rusia ante la ayuda que Estados Unidos ofreció a Ucrania.

Sergéi Ryabkov, también denunció las sanciones de Estados Unidos contra Moscú como un “intento sin precedentes de asestar un duro golpe a varios sectores de la economía rusa”, pero señaló que Moscú actuará de manera mesurada para evitar hacerse daño y que su economía caiga en picada, informó The Associated Press.

Rusia amenaza EEUU: ¿Sin intenciones por parte de Rusia?

Entre las declaraciones que ofreció este sábado, Ryabkov dijo que Rusia no tiene intención de expulsar a los medios de comunicación y a las empresas occidentales en un clima de creciente tensión y agregó que “no vamos a agravar la situación”, informó The Associated Press. Las declaraciones del viceministro han creado cierta tensión entre los funcionarios estadounidenses.

Aunque la amenaza está clara, la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad se han abstenido de ofrecer alguna declaración sobre los hechos que están circulando en Rusia y el exterior. Por el momento, se conoce que el Gobierno de Estados Unidos envió armamento hacia Ucrania y los aliados, en un posible intento de proteger los próximos ataques que esté orquestando Rusia. Archivado como: Rusia amenaza EEUU