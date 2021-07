El uso del manga en la ceremonia de inauguración llega en un momento en el que los cómics y novelas gráficas japoneses se han popularizado en el mundo junto con el anime. Susan Napier, profesora de retórica y estudios japoneses en la Univerisdad Tufts, dijo al diario The Washington Post que los Juegos Olímpicos podrían hacerlos incluso más populares. “La gente tendrá curiosidad”, dijo. “El estilo del anime es muy distintivo, y si no estás acostumbrado a él dirás: ‘¡Guau!, ¿qué es esto? Es chévere’”.

Controversia y agradecimiento en Tokio

“Me siento agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que he recibido de tantos neozelandeses”, dijo Hubbard en un comunicado. “Cuando me rompí el brazo en los Juegos de la Mancomunidad hace tres años, me dijeron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero vuestro apoyo, vuestros ánimos y vuestro aroha (amor) me guiaron en la oscuridad”.

Una carga adicional para Hubbard es que sus esfuerzos la han puesto en el centro del debate sobre si es justo que atletas trans compitan en categorías femeninas. Ha sido el blanco de indignación y burlas, y recibido críticas de algunas rivales. Hubbard transicionó hace ocho años, a los 35. Desde entonces ha cumplido todos los requisitos del Comité Olímpico Internacional sobre deportistas trans y competición justa.