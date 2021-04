¿Qué dijo la tercera el discordia?

Tras la separación de la pareja, LeCroy tuvo un breve comentario. La esbelta rubia declaró tajantemente a Page Six: “Les deseo lo mejor”, una frase en la que concentra su opinión sobre la ruptura de los famosos.

Ya la estrella se reality había dicho a este medio que sí había tenido contacto con Alex, pero no del que acusaba. “Me contactó, y sí, enviamos un mensaje directo, pero aparte de eso, no hubo nada … nunca lo he encontrado ni lo he tocado”.