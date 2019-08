En medio de la angustia que vive el país luego de la intensa semana de ataques perpetrados en varios estados, otro episodio de tensión se vivió en Nueva York, donde el fuerte ruido de unas motocicletas causó pánico y provocó que una multitud buscara refugio en el Times Square, al confundir el sonido con el de un tiroteo.

Ruido de motocicletas causó pánico en Nueva York al confundirse con disparos

El Departamento de Policía de Nueva York tuiteó la noche del martes: “No hay #ActiveShooter en #TimesSquare. Las motocicletas dispararon mientras pasaban sonando como disparos”.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.

We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019