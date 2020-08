La quinceañera más famosa de México asusta a sus fans

Rubí aparece como ‘chola’ y fumando

El video donde se puede ver a la joven tiene más de 6 mil reproducciones

Rubí, la quinceañera más famosa de México, asusta a sus fans al aparecer como ‘chola’ y fumando en un video que compartió en sus redes sociales y que hasta el momento tiene más de 6 mil reproducciones.

En apenas unos cuantos segundos, Rubí, quien se hizo mundialmente conocida en 2016 luego de invitar a todo el mundo a su fiesta de XV años en San Luis Potosí, en México, aparece fumando y luciendo como ‘chola’ mientras dirige una sugestiva mirada, primero a un punto en particular y después a la cámara.

Cerca de cumplir los 19 años de edad, la joven Rubí, la quinceañera más famosa de México, causó confusión al solamente postear un emoji de un corazón negro, provocando todo tipo de reacciones en sus seguidores.

Mientras una usuaria le dijo: “Que preciosa eres”, alguien más comentó: “No fumar, niña”, a lo que Rubí no se quedó con las ganas de responder lo siguiente: “¿Que parte de era para el video no entienden?”.

Más personas, decepcionadas tal vez por ver a la bella joven como ‘chola’ y fumando, siguieron haciéndole reclamos: “No fumes. No es nada cool”, “No sabía que fumabas”.

Rubí, tal vez cansada de estos señalamientos, mejor se lo tomó a broma y aseguró: “Jaja, no fumo, solo lo hice para el video. Realmente no fumo ni me me gusta”.

Una seguidora de la quinceañera más famosa de México salió en su defensa y expresó: “¿Y si fuma qué tiene? Ya es mayor de edad y eso no le quitaría nada de lo que es actualmente”.

